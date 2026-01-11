La tradicional 'Romería del Pradico' abre el calendario festivo del municipio de Lorca

En plena 'resaca' navideña, el municipio de Lorca arranca su calendario festivo anual; y es que con 39 pedanías y más de una decena de barrios, la actividad festera es intensa. Un año más, la tradicional 'Romería del Pradico' era la encargada este domingo de abrir las celebraciones tradicionales, que se extenderán durante los próximos 12 meses por los diferentes enclaves lorquinos.

El sonido de las salvas realizadas con trabucos de época y el olor a pólvora llamaban a la fiesta a partir de las 10 de la mañana, marcando el comienzo de un intenso día de fiesta en la diputación de Parrilla. Seguidamente, los actos se trasladaban al interior de la ermita, donde la asociación 'Amigos del Pradico' proyectaba un vídeo sobre la historia de la romería, que daba paso al pregón que enunciaba Juan Zamora.

El sonido de las salvas abría la jornada. / L.O.

Tras la misa, amenizada por la cuadrilla de La Torrecilla, arrancaba la procesión con la Virgen de los Dolores, San Antonio y San Antón ‘el Viejo’ que, en sus andas, lucían unas bandas a las que los fieles adosaban con imperdibles fotografías y billetes de curso legal para pedir y pagar favores. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, tomaba parte en las celebraciones, portando a las imágenes junto a otros miembros de la Corporación Municipal, que también tomaban parte en la comida de convivencia, para terminar la jornada con una rifa y, como no podía ser de otra manera, bailes tradicionales.

A este respecto, cabe recordar que los vecinos también procesionan una Piedad con Cristo Yacente y dos imágenes del Niño Jesús, todo ello en un enclave, el de Parrilla, que engloba a la población de Alcalá, Campico Blanco y Los Cautivos. El pequeño templo del lugar, encalado y conocido como la 'Ermita del Pradico', se sitúa entre la Rambla de Hortilla y la Rambla de los Arcos con una privilegiada vista del Cejo de los Enamorados y la Peñarrubia, pero también del Caserío de La Solana y el Monte de El Algarrobo, además del Caserío de Los Navarros en la Sierra de Torrecilla.

Las tres imágenes durante la romería. / L.O.

Desde 1743

En cuanto a la romería, cabe destacar que está considerada como una de las celebraciones más antiguas del municipio. De hecho, hacia el año 1743 ya se tenía constancia de algunos datos sobre la ermita, por las visitas pastorales. En uno de esos recorridos, cuyo testimonio se guarda en la Biblioteca de la iglesia parroquial de San Patricio, se señala que el edificio está reparado materialmente y que está en muy buen estado. De hecho, su importancia iría creciendo hasta ser ascendido a rectoría en el siglo XX, pudiéndose inscribir partidas de bautismo, matrimonio y defunción.

Un instante de la romería celebrada este domingo. / L.O.

Tradicionalmente, las fiestas se celebraban por San Antonio de Padua, el 13 de junio hasta que, en un año sin determinar, el incendio de los campos de cultivo, que arrasaba las cosechas, llevó a los vecinos y los mayordomos a cambiar la fiesta para San Antonio Abad. Así, aunque se desconoce la fecha en que ocurrió el suceso, diversas notas en la prensa atestiguan que hacia 1930 la fiesta ya se realizaba en el mes de enero, como aportaban la licenciada en Historia del Arte, María Luján Ortega, y el licenciado en Documentación, Tomás García Martínez, en el artículo ‘Recorrido etnográfico por la romería del Pradico: fiesta y rito en la Navidad lorquina por San Antón’, de la Revista Alberca de los Amigos del Museo Arqueológico de Lorca.

Patrimonio recuperado

Durante la jornada propios y extraños podían contemplar las imágenes de la Virgen de los Dolores y San Antonio de Padua adquiridas en 1940 para reponer las originales –perdidas durante la Guerra Civil– y almacenadas en el templo tras el derrumbe de un techo. El taller de restauración municipal se encargaba de los trabajos, devolviendo las tallas a su estado óptimo 58 años después del suceso.