130 viviendas confirman en Lorca la recuperación del solar de la subestación de La Viña

Durante años, todos aquellos que llegaban a Lorca por la salida de La Viña y San Antonio de la Autovía del Mediterráneo eran recibidos por una maraña metálica. Y es que precisamente en esos terrenos se ubicaba una subestación eléctrica de grandes dimensiones, objeto de las protestas vecinales e incluso consistoriales durante décadas. De hecho, en el recuerdo de muchos lorquinos aún permanece la imagen de los miles de crespones negros fijados a la valla perimetral como muestra física del desagrado provocado por la instalación.

No obstante, el traslado por parte de Iberdrola de la subestación lejos de las viviendas, abría un mundo de posibilidades que, poco a poco, se han ido materializando hasta convertir lo que antes era un erial en una de las zonas más prometedoras de la Ciudad del Sol. Supermercados, centros escolares para todas las edades y la futura urbanización de este terreno de 32.000 metros cuadrados –que contempla convertirla en uno de los pulmones verdes de la ciudad– hacen que las perspectivas para el lugar sean bastante halagüeñas.

Imagen de archivo de la subestación eléctrica de La Viña. / L.O.

Tras la apertura en 2024 de un supermercado de grandes dimensiones en el espacio antes ocupado por torres eléctricas, el pasado miércoles se efectuaba la inauguración de la nueva escuela infantil municipal que, con 82 plazas, ya presta servicio. No obstante, el resto del espacio no quedará desaprovechado. Así, según ha podido saber esta Redacción, la promotora lorquina 'Gesdulor' planea construir un residencial que, conformado por dos edificios, permitirá aumentar el parque de vivienda en 80 unidades.

Asimismo, el Ayuntamiento anunciaba el pasado 26 de diciembre la salida a subasta por 1,8 millones de euros de un fragmento de más de 500 metros cuadrados del citado terreno, donde podrán construirse otros 50 pisos, sumando 130 residencias en total. En la zona el Ayuntamiento cuenta, además, con un gran espacio que será destinado a crear una gran zona verde, concretamente de 8.036 m², donde está previsto que se instale una arboleda con 446 unidades, tanto en el viario como en las áreas reservadas a zonas verdes. "Será la mayor zona de este tipo en el ámbito urbano", señalaba a este respecto la edil de Urbanismo, María Hernández.

Vista general del solar de la antigua subestación de La Viña. / Daniel Navarro

El espacio tiene, además, una situación estratégica entre San Antonio y La Viña y con un acceso casi directo desde la autovía del Mediterráneo A-7 y el enlace que une esta con la de Águilas . A pocos metros se sitúa el Complejo Deportivo de San Antonio, con una piscina cubierta, el IES San Juan Bosco y el CEIP 'Pérez de Hita', unos equipamientos que sitúan a estos barrios entre los más equipados de la ciudad, especialmente tras la renovación prácticamente integral llevada a cabo en el proceso de reconstrucción tras los terremotos de 2011.

Residencia Apandis

A escasos metros de la recién inaugurada guardería, también avanzan a buen ritmo las obras promovidas por la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca (Apandis), destinadas a crear la primera fase –y la estructura de la segunda– de su nueva residencia. Con un objetivo final de 48 residentes , la primera fase dará cabida a 12, y se espera pueda entrar en funcionamiento a mediados del presente año.

Estado actual de la nueva residencia de Apandis en Lorca. / Daniel Navarro