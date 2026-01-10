El PSOE de Molina denuncia "la incapacidad" del Ayuntamiento para captar fondos europeos en materia de residuos

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado la concesión directa de subvenciones a 29 ayuntamientos para la mejora de la gestión de residuos con cargo a fondos europeos Next Generation EU. A pesar de figurar en el listado, Molina de Segura "ha quedado relegada frente a otros municipios que han presentado proyectos mucho más ambiciosos y mejor financiados para la sostenibilidad local".

El decreto regula ayudas para la implantación de la recogida de biorresiduos, textiles, aceite doméstico y la mejora de ecoparques. Sin embargo, el análisis de las cuantías revela que el equipo de gobierno de Molina de Segura "ha desaprovechado la oportunidad de liderar esta adecuada gestión de residuos".

Así lo afirma la portavoz del PSOE en Molina de Segura, Isabel Gadea, quien ha calificado de "decepcionante" la gestión del equipo de gobierno del PP y Vox. Mientras otros municipios han logrado captar fondos significativos, Molina de Segura muestra una preocupante falta de iniciativa política.

"Es inaceptable que Molina de Segura no haya solicitado ni un solo euro para la Línea 2, destinada a la recogida de textiles y aceite de cocina usado", denuncia Isabel Gadea. "Estamos viendo cómo municipios con menor población han presentado proyectos más sólidos. La incompetencia del alcalde para generar proyectos financiables nos está haciendo perder el tren de los fondos europeos".

Subvenciones destinadas a la línea de ecoparques. / L. O.

Comparativa de "la desidia"

Los datos publicados en el BORM reflejan, según los socialistas, "la falta de ambición del actual equipo de Gobierno" en comparación con otros ayuntamientos de la Región:

• Molina de Segura no ha solicitado ni un euro para la Línea 2 (textiles y aceite).

• Municipios como Los Alcázares han captado 146.390,40 euros en esa misma línea.

• En la inversión total, Molina se queda en 297.197 euros, mientras que municipios como Alhama de Murcia superan los 516.000 euros o Moratalla alcanza los 437.000 euros.

Un plazo límite que agrava la situación

El PSOE advierte que estas subvenciones, financiadas al 90% por la Unión Europea, deben estar ejecutadas antes del 31 de mayo de 2026.

"No solo piden poco, sino que su falta de agilidad administrativa pone en riesgo incluso lo poco que han solicitado", añade Gadea. "Exigimos que se dejen de excusas y empiecen a trabajar en proyectos serios que mejoren la vida de nuestros vecinos y cuiden nuestro medio ambiente sin que todo el coste recaiga en el bolsillo de los ciudadanos”.