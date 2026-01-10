Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concejal AbaránFinanciación autonómicaTrasvaseExámenes eneroBorrasca Goretti en Murcia
instagramlinkedin

Educación

Las bibliotecas de Lorca movilizan a una decena de autores para atraer a los más pequeños

Más de 3.000 escolares de todas las edades tomarán parte en los 'Encuentros con autor' organizados por la Red Municipal de Bibliotecas

Imagen de archivo de un 'Encuentro con autor' con Noelia Salar.

Imagen de archivo de un 'Encuentro con autor' con Noelia Salar. / Red de Bibliotecas de Lorca

Daniel Navarro

Daniel Navarro

3.033 alumnos, 10 autores y 18 encuentros. Estas son las cifras que resumen la edición preparada para 2026 de los 'Encuentros con autor', una iniciativa encaminada a fomentar la lectura entre alumnos de todas las edades por parte del equipo de la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca y que dará comienzo a partir del próximo martes.

En concreto, los autores participantes este año son: Cuca Canals, Diego Arboleda, Ginés Sánchez, Llanos Campos, Marisa López Soria, Noelia Salas Román, Roberto Aliaga, Rosa Huertas, Santica Ortega y Violeta Monreal; quienes, a través de sus experiencias y narraciones tratarán de acercar los libros a estudiantes de 19 centros educativos de todo el municipio.

Cartel anunciador de los encuentros preparados para 2026.

Cartel anunciador de los encuentros preparados para 2026. / Red de Bibliotecas de Lorca

"Desde Educación Infantil hasta 4º de ESO, más de 3.000 alumnos participarán a partir del 13 de enero, y hasta el mes de abril, en un total de 18 encuentros, con 10 destacados escritores relacionados con la literatura infantil y juvenil, que presentarán hasta 14 títulos distintos. Son citas que han sido concertadas con los propios centros inscritos, y se llevarán a cabo en horario lectivo de mañana, teniendo como sedes principales en esta edición la sala de actividades de la biblioteca Pilar Barnés y la sala A del Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar, aunque también se llevará a cabo alguno de ellos en la biblioteca de La Hoya y del barrio de San José" explicaba la edil de Educación, Rosa Medina.

Noticias relacionadas y más

Medio millar más

A este respecto, la concejala reseñaba que, en relación con el curso anterior, la iniciativa alcanzará a medio millar más de alumnos, "lo que pone de manifiesto el potencial de la iniciativa y el gran trabajo que realiza todo el equipo de la Red Municipal de Bibliotecas". Organizados en colaboración con las editoriales Anaya, Everest, SM y Edebé, Medina Mínguez terminaba resaltando: "no solo promueve el acceso a la literatura, sino que también estimula el diálogo directo entre los estudiantes y los propios autores, enriqueciendo así la experiencia educativa y fomentando la pasión por la lectura entre los más jóvenes. Además, viene a sumarse al resto de actividades, presentaciones y eventos organizados por la Red Municipal de Bibliotecas, en colaboración con el Ayuntamiento, a lo largo de todo el año y por todo el municipio":

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents