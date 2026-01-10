Las bibliotecas de Lorca movilizan a una decena de autores para atraer a los más pequeños

3.033 alumnos, 10 autores y 18 encuentros. Estas son las cifras que resumen la edición preparada para 2026 de los 'Encuentros con autor', una iniciativa encaminada a fomentar la lectura entre alumnos de todas las edades por parte del equipo de la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca y que dará comienzo a partir del próximo martes.

En concreto, los autores participantes este año son: Cuca Canals, Diego Arboleda, Ginés Sánchez, Llanos Campos, Marisa López Soria, Noelia Salas Román, Roberto Aliaga, Rosa Huertas, Santica Ortega y Violeta Monreal; quienes, a través de sus experiencias y narraciones tratarán de acercar los libros a estudiantes de 19 centros educativos de todo el municipio.

Cartel anunciador de los encuentros preparados para 2026. / Red de Bibliotecas de Lorca

"Desde Educación Infantil hasta 4º de ESO, más de 3.000 alumnos participarán a partir del 13 de enero, y hasta el mes de abril, en un total de 18 encuentros, con 10 destacados escritores relacionados con la literatura infantil y juvenil, que presentarán hasta 14 títulos distintos. Son citas que han sido concertadas con los propios centros inscritos, y se llevarán a cabo en horario lectivo de mañana, teniendo como sedes principales en esta edición la sala de actividades de la biblioteca Pilar Barnés y la sala A del Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar, aunque también se llevará a cabo alguno de ellos en la biblioteca de La Hoya y del barrio de San José" explicaba la edil de Educación, Rosa Medina.

Medio millar más

A este respecto, la concejala reseñaba que, en relación con el curso anterior, la iniciativa alcanzará a medio millar más de alumnos, "lo que pone de manifiesto el potencial de la iniciativa y el gran trabajo que realiza todo el equipo de la Red Municipal de Bibliotecas". Organizados en colaboración con las editoriales Anaya, Everest, SM y Edebé, Medina Mínguez terminaba resaltando: "no solo promueve el acceso a la literatura, sino que también estimula el diálogo directo entre los estudiantes y los propios autores, enriqueciendo así la experiencia educativa y fomentando la pasión por la lectura entre los más jóvenes. Además, viene a sumarse al resto de actividades, presentaciones y eventos organizados por la Red Municipal de Bibliotecas, en colaboración con el Ayuntamiento, a lo largo de todo el año y por todo el municipio":