El Ayuntamiento de Molina de Segura garantiza la modernización energética de nueve colegios

El equipo de Gobierno local de Molina de Segura ha informado sobre el estado de los proyectos de modernización energética en los centros educativos de la ciudad, garantizando la ejecución de las obras previstas para este inicio de año. Ante las informaciones publicadas recientemente, el Gobierno local ha aclarado los detalles técnicos y administrativos que aseguran la instalación de sistemas de aerotermia en el CEIP La Purísima de El Llano de Molina y en otros ocho centros públicos.

La actuación en el CEIP La Purísima se encuentra actualmente en fase de adjudicación y cuenta con una inversión de 90.000 euros. Esta obra será financiada íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento. La previsión técnica es que los trabajos comiencen este mismo mes de enero de 2026, dotando al centro de un sistema de climatización moderno, eficiente y sostenible.

Esta intervención se integra dentro de una estrategia global de sostenibilidad y ahorro energético que el Gobierno local está desplegando en el ámbito educativo. Además del CEIP La Purísima, el plan contempla la instalación de aerotermia en otros ocho colegios públicos:

Nuestra Señora de los Remedios (La Torrealta).

San Miguel.

Tierno Galván.

Vega del Segura (La Ribera de Molina).

Cervantes.

San Antonio.

Nuestra Señora de Fátima.

Nuestra Señora de la Consolación.

El proyecto global supone una inversión cercana a los 810.000 euros (aproximadamente 90.000 euros por centro). Para su financiación, se combinarán recursos municipales con ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa de climatización está diseñado bajo estrictas directrices europeas de eficiencia energética, enfocadas en la reducción de emisiones de CO₂ y la sustitución de sistemas dependientes de combustibles fósiles. De este modo, el Gobierno local no solo busca mejorar las condiciones térmicas y el confort de los alumnos y docentes, sino también generar un ahorro energético sostenido a medio y largo plazo para la ciudad.

Con esta acción, "el equipo de Gobierno de Molina de Segura reafirma su compromiso con la transparencia informativa y la gestión responsable de los servicios públicos, priorizando siempre la mejora de las infraestructuras en todas las pedanías, barrios y urbanizaciones de la ciudad", afirman desde el consistorio molinense.