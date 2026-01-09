Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santomera impulsa la espeleología con un convenio de colaboración con la federación regional

El acuerdo facilita el uso gratuito de instalaciones municipales para el desarrollo de entrenamientos, actividades formativas y competiciones relacionadas con la espeleología

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Santomera y la Federación de Espeleología de la Región de Murcia.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Santomera y la Federación de Espeleología de la Región de Murcia. / Ayto. Santomera

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Santomera y la Federación de Espeleología de la Región de Murcia han suscrito un convenio de colaboración destinado a fomentar la práctica de la actividad física y el deporte, así como a facilitar el uso gratuito de instalaciones municipales para el desarrollo de entrenamientos, actividades formativas y competiciones relacionadas con la espeleología.

Gracias a este acuerdo, la Federación podrá utilizar distintas infraestructuras municipales, entre ellas el Espeleódromo El Limonar, el pabellón cubierto del Centro Deportivo Limonar y el campo de fútbol 8 Juan el Regueras. Estos espacios acogerán actividades de promoción deportiva, programas de iniciación, formación de técnicos, así como competiciones y eventos vinculados a esta modalidad. La gestión del uso de estas instalaciones estará coordinada por el Club Vertikal.

José Antonio Martínez, concejal de Deportes, ha señalado que “este acuerdo refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Santomera con la promoción del deporte y el aprovechamiento de las infraestructuras municipales, al tiempo que impulsa nuevas disciplinas en nuestro municipio”.

Asimismo, el convenio contempla medidas para fomentar la participación femenina y la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva, además de garantizar el correcto mantenimiento y uso de los espacios municipales.

“Con esta colaboración, Santomera continúa consolidándose como un municipio comprometido con el deporte, la vida saludable y la ampliación de la oferta deportiva al servicio de nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido el edil.

