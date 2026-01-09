Sanidad
El PSOE denuncia el "colapso" del hospital de Lorca por la falta de camas
Según los socialistas estos días se registran picos de treinta pacientes a la espera de ingresar
Desde la Consejería señalan que la situación es de "normalidad dentro de la mayor actividad"
Hasta treinta personas. Estos son los picos de pacientes a la espera de ingreso por falta de camas que se estarían registrando en el hospital Rafael Méndez de Lorca según lo que denunciaba la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero. "Muchos de ellos deben esperar durante horas en los pasillos del servicio de urgencias" señalaba la secretaria general del PSOE lorquino, que acusaba al Gobierno regional de provocar este "colapso" por "falta de planificación y abandono de la sanidad pública".
"No estamos ante un problema puntual ni ante una circunstancia excepcional, sino ante la consecuencia directa de años de recortes" aportaba Casalduero Jódar, que reconocía la incidencia de virus y enfermedades estacionales como principal causa. "La gripe es estacional y absolutamente previsible. Lo que no es aceptable es que cada invierno Lorca vuelva a vivir las mismas escenas indignas", sentenciaba.
En este sentido, la líder opositora reclamaba al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, una actitud más proactiva en defensa de la sanidad pública. "Mientras otros alcaldes alzan la voz y exigen soluciones para sus hospitales, en Lorca tenemos un alcalde que prefiere no molestar a su partido antes que defender una sanidad digna para sus vecinos y vecinas" apostillaba, para terminar reclamando "medidas urgentes y concretas" que permitan revertir la situación.
Situación normal
Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud emitían un comunicado asegurando que "los planes de contingencia habilitados por los hospitales del SMS están permitiendo resolver la mayor demanda asistencial de estos días provocada por el aumento de ingresos debidos a infecciones respiratorias, especialmente gripe"; y que "en el caso del Área de Salud 3 la situación es de normalidad dentro de la mayor actividad que se registra por estas fechas del año".
