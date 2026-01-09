PP y Vox reclaman el cese del concejal de IU en Abarán mientras IU-Verdes activa sus órganos internos por la gestión de la denuncia de agresión sexual del edil

El Partido Popular de Abarán ha reclamado el cese inmediato del concejal de Izquierda Unida responsable del área de Limpieza Viaria, Pablo Javier Rodríguez Soler, así como la dimisión del alcalde del municipio, Jesús Gómez, por su actuación ante una presunta agresión sexual a una trabajadora municipal, según ha publicado este viernes La Opinión.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Pérez, calificó de "inadmisible" que responsables públicos, conociendo la existencia de una denuncia de esta gravedad, hayan intentado intervenir de forma "improcedente" en lugar de activar de manera inmediata los protocolos de protección a la víctima. A su juicio, la respuesta institucional "no fue la adecuada desde el primer momento".

“El Ayuntamiento no puede convertirse en un lugar donde se minimicen o se silencien denuncias tan graves", subrayó Pérez, quien insistió en que la obligación de los responsables públicos es actuar con "contundencia, transparencia y respeto a la víctima", y no tratar de "esconder el asunto". En este sentido, el PP considera que "quien intente tapar una denuncia de agresión sexual no puede seguir ni un minuto más en un cargo público" y ha reiterado que el cese del edil "no puede pasar de hoy".

Los populares han anunciado además que llevarán el asunto al próximo pleno municipal para que la Corporación en su conjunto se pronuncie. Desde el PP también se ha enmarcado este caso en lo que consideran "un nuevo episodio que demuestra que la izquierda no puede dar lecciones", en referencia a comportamientos que, según afirman, se han destapado en el PSOE a nivel nacional.

Vox considera "incompetente" y "vergonzosa" la actuación del edil

Vox Abarán también ha exigido este viernes la dimisión inmediata del concejal de Izquierda Unida. En un comunicado, El partido califica de "incompetente" y "vergonzosa" la actuación del edil, al considerar que se "aventuró a valorar" unos hechos "delicados y graves" cuando ya se había iniciado un procedimiento judicial. La formación subraya que es "el juez quien tiene que valorar y resolver los hechos", en referencia a las conversaciones telefónicas del concejal con la víctima, recogidas en un audio por La Opinión.

El partido también reprocha a Rodríguez Soler que, en dicho audio, pidiera perdón en nombre del presunto agresor, una actuación que, a su juicio, "da la impresión de justificar un comportamiento totalmente reprobable".

"Por todo ello, exigimos la dimisión inmediata de este concejal por su incompetencia, su falta de respeto institucional y por una actuación políticamente vergonzosa", señala el comunicado de Vox que concluye de forma tajante que "una persona que actúa así no está capacitada para seguir ocupando un cargo público".

Estas declaraciones se producen después de que se hicieran públicos los detalles del caso y las manifestaciones del propio concejal, quien ha defendido que su intención fue siempre "mediar" y "apoyar a la víctima desde el minuto uno", mientras el procedimiento judicial sigue su curso.

Apoyo y solidaridad con la víctima de IU-Verdes

Por su parte, Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia ha difundido un comunicado en el que expresa, en primer lugar, su "apoyo y solidaridad con la víctima" y su "compromiso firme e inequívoco con la erradicación de cualquier forma de violencia sexual". La formación ha informado de que ha convocado de manera urgente a sus órganos de dirección, con la participación de la responsable de Feminismo, para analizar los hechos, valorar las actuaciones realizadas y adoptar las medidas necesarias.

IU-Verdes subraya que no se trata de un caso cometido por un militante o cargo del partido, sino de una presunta agresión sexual atribuida a un trabajador municipal, actualmente bajo investigación judicial. Según el comunicado, los protocolos del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Abarán se activan desde el momento en que existe constancia formal de la denuncia y son gestionados por los mecanismos administrativos competentes.

La organización también ha anunciado que remitirá toda la información a su Comisión de Garantías para revisar los hechos y las actuaciones realizadas, y ha asegurado que respetará y seguirá con atención la evolución del proceso judicial. IU-Verdes insiste en que la violencia sexual "no admite mediaciones ni enfoques que puedan revictimizar" y defiende que la actuación política e institucional debe situar "siempre a la víctima en el centro" y estar a la altura de sus valores y principios.