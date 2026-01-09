Una nueva rotonda mejorará la seguridad vial en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla

Las obras para la construcción de la nueva rotonda en la intersección de las calles Julián Romea y Avenida del Descubrimiento, “mejorará la seguridad vial, la visibilidad, el paso de los peatones y, en definitiva, el tránsito en general en esta zona del Polígono Industrial Oeste que se había convertido en un punto negro de accidentes de tráfico”, explicó la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, durante su visita a las obras.

Acompañada por la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, supervisó el desarrollo de la obra, que asciende a un total de 242.000 euros y que está financiada al cincuenta por ciento por los dos ayuntamientos, ya que se encuentra en el límite entre ambos municipios.

Además de la nueva glorieta se van a renovar los pasos de peatones, la señalización, la iluminación y el drenaje de agua, “con lo que ganamos en seguridad vial y cubrimos una necesidad de la zona, muy reclamada por la Asociación de Empresarios del Polígono”.

Según los últimos datos de la Asociación de Empresarios del Polígono, aquí hay instaladas actualmente 1.350 empresas, que dan empleo a 14.000 trabajadores.