Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concejal AbaránFinanciación autonómicaBonos aparcamiento MurciaSabic despidosBorrasca Goretti en Murcia
instagramlinkedin

Turismo

Los itinerarios turísticos de Lorca se adaptarán a personas con discapacidad

El proyecto contempla instalar más de un centenar de códigos universales NaviLens en los principales puntos de visita

Un grupo de turistas durante una visita guiada en Lorca.

Un grupo de turistas durante una visita guiada en Lorca. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Los principales itinerarios y atractivos turísticos de Lorca serán en los próximos meses más accesibles que nunca. Esto es lo que se desprende de la última comparecencia pública del edil delegado de Turismo, Santiago Parra, quien anunciaba la próxima licitación de un proyecto valorado en más de 25.000 euros que tendrá por objeto acercar la ciudad a las personas con discapacidad.

Así, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística del Gobierno regional –que gestiona el ITREM gracias a la aportación de Fondos Europeos– se llevará a cabo la colocación de más de un centenar de códigos universales NaviLens en las principales sedes, como pueden ser museos, infomones, paradas de autobús o taxi... De esta forma, a través de códigos QR y una APP, los usuarios ciegos o con dificultades visuales, incluso en movimiento, podrán obtener información multimedia en tiempo real en varios formatos sobre emplazamientos de interés, monumentos o la propia historia del lugar.

Santiago Parra tras su comparecencia.

Santiago Parra tras su comparecencia. / L.O.

"En breve se licitará para ser adjudicado, por lo que en pocos meses, seguro antes de que termine el primer semestre, ya estarán operativos" concretaba el concejal, que aportaba: "esta acción innovadora de carácter inclusivo nos permitirá abrir la historia y la cultura de la ciudad a ‘todo el mundo’. Cualquier turista y vecino que pasee por las calles va a poder conocer de una forma fácil, accesible, a través de su teléfono móvil, la cultura y detalles de la ciudad que le permitirá entender mejor las raíces y significado del entorno".

Noticias relacionadas y más

Turismo inteligente

A este respecto, Parra Soriano explicaba que "estas actuaciones forman parte también del proceso de adaptación de la ciudad al modelo Destino Turístico Inteligente, DTI, lo que supone un gran reto para el municipio por todos los cambios que conlleva. De ahí que se vayan incluyendo las mejoras necesarias desde cada área de gestión de cara a que Lorca sea reconocida como Destino Turístico Inteligente".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
  2. Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
  3. Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
  4. La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
  5. La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
  6. La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
  7. No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
  8. Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia

Los itinerarios turísticos de Lorca se adaptarán a personas con discapacidad

Los itinerarios turísticos de Lorca se adaptarán a personas con discapacidad

Muere un ciclista tras ser arrollado por un coche en Librilla

Muere un ciclista tras ser arrollado por un coche en Librilla

PP y Vox exigen el cese del concejal de IU de Abarán que excusó a un agresor sexual ante su víctima

PP y Vox exigen el cese del concejal de IU de Abarán que excusó a un agresor sexual ante su víctima

Descubre cómo era la vida en un convento Franciscano del siglo XVI

Descubre cómo era la vida en un convento Franciscano del siglo XVI

El ciclo anual Cehegín Cultural dedica su edición 2026 al teatro con ‘Voces de la escena’

El ciclo anual Cehegín Cultural dedica su edición 2026 al teatro con ‘Voces de la escena’

Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco

Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco

Santomera impulsa la espeleología con un convenio de colaboración con la federación regional

Santomera impulsa la espeleología con un convenio de colaboración con la federación regional

Un concejal de Abarán, a la víctima de un barrendero acusado de agresión sexual: "Abusó de la confianza, te pide que lo perdones"

Un concejal de Abarán, a la víctima de un barrendero acusado de agresión sexual: "Abusó de la confianza, te pide que lo perdones"
Tracking Pixel Contents