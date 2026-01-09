Los itinerarios turísticos de Lorca se adaptarán a personas con discapacidad

Los principales itinerarios y atractivos turísticos de Lorca serán en los próximos meses más accesibles que nunca. Esto es lo que se desprende de la última comparecencia pública del edil delegado de Turismo, Santiago Parra, quien anunciaba la próxima licitación de un proyecto valorado en más de 25.000 euros que tendrá por objeto acercar la ciudad a las personas con discapacidad.

Así, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística del Gobierno regional –que gestiona el ITREM gracias a la aportación de Fondos Europeos– se llevará a cabo la colocación de más de un centenar de códigos universales NaviLens en las principales sedes, como pueden ser museos, infomones, paradas de autobús o taxi... De esta forma, a través de códigos QR y una APP, los usuarios ciegos o con dificultades visuales, incluso en movimiento, podrán obtener información multimedia en tiempo real en varios formatos sobre emplazamientos de interés, monumentos o la propia historia del lugar.

Santiago Parra tras su comparecencia. / L.O.

"En breve se licitará para ser adjudicado, por lo que en pocos meses, seguro antes de que termine el primer semestre, ya estarán operativos" concretaba el concejal, que aportaba: "esta acción innovadora de carácter inclusivo nos permitirá abrir la historia y la cultura de la ciudad a ‘todo el mundo’. Cualquier turista y vecino que pasee por las calles va a poder conocer de una forma fácil, accesible, a través de su teléfono móvil, la cultura y detalles de la ciudad que le permitirá entender mejor las raíces y significado del entorno".

Turismo inteligente

A este respecto, Parra Soriano explicaba que "estas actuaciones forman parte también del proceso de adaptación de la ciudad al modelo Destino Turístico Inteligente, DTI, lo que supone un gran reto para el municipio por todos los cambios que conlleva. De ahí que se vayan incluyendo las mejoras necesarias desde cada área de gestión de cara a que Lorca sea reconocida como Destino Turístico Inteligente".