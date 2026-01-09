Dimite el concejal de Abarán que excusó a un agresor sexual ante su víctima

Pablo Javier Rodríguez Soler, concejal de Izquierda Unida responsable del área de Limpieza Viaria en el Ayuntamiento de Abarán, ha presentado su dimisión este viernes por la noche por su actuación ante una presunta agresión sexual a una trabajadora municipal, según publicó La Opinión.

En un audio, al que ha tenido acceso este periódico, el edil excusa al agresor ante la víctima, a la que le dice frases sobre el sospechoso como: «mira, te pide perdón, que lo siente» o «sé que te ha dolido y que esto no se arregla así, pero te pido que, por favor, intentes comprender que es una persona que tiene cultura la justa», entre otras.

Después de que saliera a la luz el audio, los grupos municipales PP y Vox habían pedido el cese inmediato concejal, que horas más tarde ha presentado su renuncia reconociendo que sus acciones "han agraviado a la víctima".

"Quiero expresar, en primer lugar, todo mi apoyo a la víctima. En ningún momento he puesto en duda la veracidad ni la gravedad de lo ocurrido, y he tratado de acompañar y respaldar a la afectada desde el primer momento", ha expresado Rodríguez Soler en su escrito de dimisión.

"Soy consciente de que mis actuaciones no estuvieron a la altura de lo que una situación tan delicada y dolorosa requería", ha indicado el ahora exconcejal de IU, quien considera que su renuncia "es una forma de contribuir a reparar el daño que se haya podido causar y de proteger tanto la dignidad de la víctima como la credibilidad de la buena política, sin poner excusas ni buscar justificaciones, desde la coherencia y la responsabilidad".

Rodríguez Soler señala que desde su partido, Izquierda Unida, defienden "de manera firme" el feminismo y la lucha contra cualquier forma de violencia machista. "Estos principios forman parte de mi compromiso político y personal, y precisamente por coherencia con ellos considero que lo más responsable es dar un paso al lado", apunta.

Por último, ha querido agradecer al pueblo de Abarán "la confianza que ha depositado en mí durante estos años, tanto en la oposición como en el gobierno municipal. Dejo el cargo, pero no abandono mi vocación de servicio público ni mi compromiso con Abarán, que siguen intactos".

La noticia, publicada el viernes por La Opinión, causó gran revuelo en el panorama político regional y la mayoría de partidos lanzaron comunicados al respecto. Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia difundió un comunicado en el que expresa, en primer lugar, su "apoyo y solidaridad con la víctima" y su "compromiso firme e inequívoco con la erradicación de cualquier forma de violencia sexual". La formación informó de que ha convocado de manera urgente a sus órganos de dirección, con la participación de la responsable de Feminismo, para analizar los hechos, valorar las actuaciones realizadas y adoptar las medidas necesarias.

Cabe destacar que la coordinadora regional de IU-V, Penélope Luna, es también segunda teniente de alcalde del Gobierno local de Abarán. Hasta el momento, los intentos de esta redacción por ponerse en contacto con ella para saber si era o no conocedora de estos hechos han sido en vano.

IU-Verdes subrayó que no se trata de un caso cometido por un militante o cargo del partido, sino de una presunta agresión sexual atribuida a un trabajador municipal, actualmente bajo investigación judicial. Según el comunicado, los protocolos del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Abarán se activan desde el momento en que existe constancia formal de la denuncia y son gestionados por los mecanismos administrativos competentes.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Pérez, calificó de "inadmisible" que responsables públicos, conociendo la existencia de una denuncia de esta gravedad, hayan intentado intervenir de forma "improcedente" en lugar de activar de manera inmediata los protocolos de protección a la víctima. A su juicio, la respuesta institucional "no fue la adecuada desde el primer momento".

Vox Abarán tachó de "incompetente" y "vergonzosa" la actuación del edil, al considerar que se "aventuró a valorar" unos hechos "delicados y graves" cuando ya se había iniciado un procedimiento judicial.

Desde el PSOE regional destacaron que el alcalde de Abarán, Jesús Gómez, tras conocer la denuncia, activó el Plan de Igualdad y puso en marcha una comisión para aclarar lo sucedido. Asimismo, recuerdan que ya ha señalado que, cuando disponga de toda la información y en caso de confirmarse los hechos, tomará las medidas oportunas. "Reiteramos nuestra más absoluta condena a cualquier agresión machista. Máxima contundencia frente a quienes cometan cualquier tipo de abuso", indican.