Descubre cómo era la vida en un convento Franciscano del siglo XVI

El Ayuntamiento de Cehegín, a través de la Concejalía de Cultura, ha anunciado la ampliación de la actividad cultural 'El Sueño del Fraile', las rutas teatralizadas que se desarrollan en el Convento de San Esteban y que han logrado un rotundo éxito de asistencia durante las últimas semanas.

Tras agotar todas las entradas disponibles y ante la gran demanda del público, se han programado tres nuevas funciones para los sábados 10, 17 y 24 de enero de 2026, todas ellas a las 20:30 horas, consolidando así esta propuesta como una de las actividades culturales más destacadas del momento.

La actividad, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cehegín y dirigida por Lolo García, se desarrolla en colaboración con la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, enmarcada dentro de los actos con motivo del Año Jubilar. Esta iniciativa permite al público descubrir espacios habitualmente inaccesibles del Convento de San Esteban, al tiempo que se adentra en la historia fundacional relacionada con la Virgen de las Maravillas.

Las representaciones, interpretadas por la compañía Alhory Teatro, han emocionado al público por su calidad interpretativa, su rigor histórico y su capacidad de sumergir a los asistentes en un viaje sensorial por la historia de Cehegín. La respuesta ciudadana se ha traducido en aforos completos y una valoración muy positiva del espectáculo.

Con el objetivo de que más personas puedan disfrutar de esta experiencia inmersiva, el Ayuntamiento informa que ya se encuentran disponibles las entradas para las nuevas fechas a través de la plataforma oficial de venta.

Entradas: https://cehegin.pillatuentrada.com/eventos/ Fechas: 10, 17 y 24 de enero de 2026 (sábados) – 20:30 h Lugar: Convento de San Esteban, Cehegín.

La propuesta ofrece un viaje inmersivo a uno de los capítulos más extraordinarios de la historia espiritual y cultural de Cehegín. Durante la experiencia, los visitantes serán guiados por las estancias del convento, mientras actores caracterizados recrean momentos clave de la historia fundacional de la Virgen de las Maravillas, la imagen más venerada de la localidad. La actividad busca despertar la emoción del reencuentro con la historia, la cultura y la fe del municipio, invitando a reflexionar sobre la esperanza, la devoción y la renovación espiritual.

El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a vivir esta experiencia teatral única, que une patrimonio, historia y cultura en un entorno singular cargado de memoria y significado para la ciudad.

Visita a las aulas del colegio, que también formó parte del convento / La Opinión

El Convento-Santuario de San Esteban conforma un conjunto de edificios compuesto por el monasterio y la iglesia. Fue construido entre los siglos XVI y XVIII. Destaca dentro del conjunto la Iglesia, que alberga la imagen de Nuestra Señora de las Maravillas, patrona de la localidad de Cehegín; su fachada muestra la sencillez franciscana con tres cuerpos.

El camarín se encuentra revestido con madera tallada siguiendo el estilo neoclásico

El templo es de tres naves. Es de resaltar el retablo barroco que enmarca el camarín de la Patrona. Dicho camarín se encuentra revestido con madera tallada siguiendo el estilo neoclásico.

La iglesia se amplió con la Capilla de San José en el siglo XVIII. Situada a la izquierda del crucero, posee planta en cruz latina, con un retablo barroco en el altar mayor. Del colindante convento son interesantes el claustro central y la escalera de la 'Tota Pulchra'.