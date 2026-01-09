Las denuncias vecinales permiten desalojar otro edificio sin terminar en Lorca

Cuatro operaciones de desokupación son las que ha llevado a cabo la Policía Local de Lorca desde que comenzara el pasado mes de diciembre. Cuatro operaciones –a las que en breve se sumará una quinta, aún en trámite– que han sido puestas en marcha por la colaboración entre la ciudadanía y la Unidad de Control del Padrón.

Al respecto de la última, la edil responsable del Padrón, Belén Pérez, explicaba que se habría ejecutado en un inmueble en construcción, en esta ocasión, ubicado en el número 20 de la calle Donante de sangre, tras la denuncia realizada por los propios vecinos de residencias colindantes y ciudadanos que por allí transitaban, que han podido ver cómo distintas personas han accedido y han llegado a pernoctar en su interior, una situación que se combinaba con la presencia de roedores que, además del riesgo sanitario, han ocasionado daños en las instalaciones de fibra óptica de las inmediaciones, afectando tanto a diversas empresas proveedoras.

Belén Pérez, edil responsable del Padrón. / L.O.

"No vamos a cesar en nuestra labor de luchar contra la infravivienda y frente a todos aquellos que cometan irregularidades en relación con el Padrón Municipal. Las personas son lo primero para este equipo de Gobierno. Quiero agradecer tanto a los propios vecinos como al propietario de este inmueble su colaboración; ambos han permitido que en pocos días se vuelva a restablecer el orden y la legalidad en este enclave" señalaba la concejala.

Para ello, el Consistorio instaba a sanear y adoptar las medidas de seguridad necesarias para impedir el acceso de personas ajenas a la obra, así como a la retirada de los elementos en desuso (contenedores y palets de material) instalados en la calle con la excepción del vallado perimetral, necesario para mantener la seguridad.

Colaboración ciudadana

En este punto, la edil resaltaba la respuesta inmediata por parte de la propiedad, "evitando la continuidad de estos hechos, además de la actuación subsidiaria por parte del Consistorio, que hubiera tenido que ejercerse en caso de no haberse ejecutado la orden", y ponía en valor el papel de la ciudadanía en relación con casos similares. "Agradecemos que nos trasladen todas aquellas conductas que sean sospechosas, tanto por ocupación, como por empadronamiento, etc. Para ello, cuentan con un canal WhatsApp totalmente anónimo: 608 87 72 04", recordaba.

Belén Pérez charla con uno de los técnicos de la UCP. / L.O.

Al hilo de este asunto, Pérez Martínez aprovechaba para reivindicar el trabajo de la Unidad de Control del Padrón, puesta en marcha con la llegada de Fulgencio Gil a la alcaldía del municipio tras las elecciones de 2023. "Es importante resaltar la extraordinaria coordinación y el gran trabajo llevado a cabo desde todas las áreas implicadas, destacando el carácter transversal de la Unidad. Esto ha permitido emprender, con la máxima celeridad, las comprobaciones necesarias y, por tanto, las diligencias pertinentes para poner fin a estas situaciones irregulares y fuera de la ley" reseñaba.

Por último, la edil del Padrón recordaba "la apuesta de este equipo de Gobierno por hacer frente a estas infracciones. Vamos a perseguir tanto a quienes se lucren con prácticas irregulares, como a quienes participen en su comisión y no vamos a dudar en actuar con mano dura ante aquellos que actúen en contra de la convivencia y la seguridad ciudadana en nuestra ciudad".