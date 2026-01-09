Un concejal de Abarán, a la víctima de un barrendero acusado de agresión sexual: "Abusó de la confianza, te pide que lo perdones"

«Yo sé que te ha dolido y que esto no se arregla así, pero te pido que, por favor, intentes comprender que es una persona que tiene cultura la justa». Así se dirige Pablo Javier Rodríguez Soler, concejal responsable de Limpieza Viaria en Abarán, a una empleada municipal, en concreto barrendera, que denunció una agresión sexual por parte de un compañero de trabajo. En un audio, al que ha tenido acceso este periódico, el edil (de Izquierda Unida y encargado de las competencias de Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Jardines, Sanidad y Servicios Municipales) dice a la mujer sobre el sospechoso: «Mira, te pide perdón, que lo siente». Además, subraya del también empleado municipal que «no tiene dos dedos de frente» y que «abusó de la confianza».

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2025, cuando (según consta en el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso La Opinión) el barrendero, presuntamente, abordó a su compañera y comenzó a someterla a tocamientos de carácter sexual, hasta el punto que la agarró, introdujo una de sus manos en el interior del pantalón de la mujer y llegó a penetrarla con un dedo. La víctima logró zafarse y huir.

Ante la Guardia Civil, Rodríguez Soler indicó que la mujer "es muy simpática y él pensó que querría algo"

El barrendero llegó a ser detenido por la Guardia Civil y puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Cieza. El procesado se encuentra en libertad con cargos, continúa en su puesto de trabajo y tiene en vigor una orden de alejamiento de la víctima.

La causa, ya convertida en sumario, está investigándose en el Tribunal de Instancia Nº 1 de Cieza, que también ha abierto una pieza de responsabilidad civil. La barrendera consta como perjudicada y su compañero como único procesado.

"Se le fue la cabeza"

En el marco del procedimiento, declaró, en calidad de testigo, el concejal de IU, el cual afirmó que la víctima le telefoneó al poco de ocurrir la agresión (aunque el primer día no pudo contestar) y que posteriormente le contó lo que acababa de pasarle. Rodríguez Soler apuntó que tuvo una conversación con la mujer, tras la cual él contactó con el presunto agresor, el cual le habría reconocido que «se le fue la cabeza».

Exterior de los juzgados de Cieza, este jueves. / L. O.

La afectada, por su parte, detalló que, cuando se puso en contacto con el edil (candidato a alcalde por IU en los últimos comicios municipales) para informarle de la agresión sexual, él le manifestó su apoyo. En ningún momento destacó que la hubiese presionado para que retirase la denuncia o decidiese no emprender acciones judiciales.

Lo que dice el audio del concejal «Buenos días. Acabo de hablar con él. Mira, te pide perdón, que lo siente, que no volverá a pasar; que, mira, él tiene dos dedos de frente y entonces, pues, abusó de la confianza, ¿vale? Yo sé que te ha dolido y que, bueno, esto no se arregla así, pero te pido que, por favor, intentes comprender que es una persona que tiene cultura la justa; y, bueno, pues, yo, de mi parte, también lo siento mucho. Él está avergonzado, te pide perdón y te pide que lo perdones y que lo siente mucho y que no volverá a pasar. Te da su palabra. Ya está. Luego, más tarde, te llamaré y, lo que tengas que hablar, lo hablamos».

En el audio que le hizo llegar posteriormente, el edil apunta sobre el presunto agresor sexual: «Él está avergonzado, te pide perdón, lo siente mucho y no volverá pasar». «Te da su palabra, ya está», hace hincapié. «Luego, más tarde, te llamaré; y, lo que tengas que hablar, lo hablamos», concluye el concejal en el audio.

Este periódico se puso en contacto con Rodríguez Soler, que insistió en que «desde el minuto uno» estuvo «apoyando a la víctima» y aseguró que su intención fue «mediar».

"No tiene cultura"

Con el audio «lo mismo no me supe yo explicar», admitió, para apostillar que «lo que quise decirle es que esta persona estaba arrepentida y no tiene cultura», destacó el edil responsable de Servicios Municipales.

«Desde el minuto uno que la muchacha denunció, yo asistí al cuartel de la Guardia Civil en cero coma y dije lo que tenía que decir: que el hombre me reconoció que algo había pasado», remarcó el concejal de IU.

El procesado, que es barrendero, sigue en activo con la orden de no acercarse a la casa de la perjudicada

En su declaración ante la Benemérita de Abarán, a la cual también ha tenido acceso este diario, el concejal destacó del sospechoso que «es un buen trabajador, que no se mete nunca con nadie» y comentó que él cree que sucedieron los hechos que se investigan porque la mujer «es muy simpática y él se habrá pensado que quería algo con él», a lo que añadió que «también puede influir que se hubiese tomado un par de cervezas».

En conversación con este periódico este jueves, el concejal aclaró que «yo lo que le quise decirle a ella es que a esta persona le falta mucha cultura, que me dijo que le pedía perdón, que me dijo que estaba arrepentido, que me dijo que no sabía lo que estaba haciendo, que se le fue de las manos, que se le fue la cabeza, la palabra exacta fue que se le fue la cabeza». Dijo que la víctima «no tenía claro si denunciar», a lo que influyó que Abarán «es un pueblo pequeño». Rodríguez Soler aseveró que «yo fui a los tiempos que ella marcó y estuve a su lado, apoyándola en todo momento» y reiteró que «le dije que contara conmigo para lo que necesitara».

Sobre el acusado, el edil apuntó que «él se cree que ella le dio ‘cuartelillo’, pero no se lo dio; y entonces luego, cuando vio lo que había hecho, estaba arrepentido». «Pero yo no he tapado nada, al contrario», significó.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar en un momento en el que el sospechoso se encontraba de baja y la víctima «de vacaciones», recalcó Rodríguez Soler. El encausado actualmente sí está trabajando, aunque «con unos protocolos que dictan que no se puede mover cerca de la casa de la víctima» al estar vigente la orden de alejamiento, enfatizó el edil, que aseguró que el Ayuntamiento de Abarán abrió una investigación al tener conocimiento de lo ocurrido.

"Es una persona muy sencilla que se creía que 'to' el monte es orégano. Y, como ella quedó con él y se tomó una cerveza, pues él se pensó lo que no era", comentó el edil

La mujer, en estos momentos, no está trabajando, puntualizó Rodríguez Soler, que añadió que los hechos que se investigan acontecieron «una tarde, que ellos quedaron para aprender uno de los trabajos nuestros, que es lavar contenedores».

El edil calificó lo sucedido de «una desgracia, porque no tenía que haber pasado nada». Del sospechoso, al que se refirió como «el muchacho», apuntó que «es una persona muy sencilla que se creía que ‘to’ el monte es orégano. Y, como ella quedó con él y se tomó una cerveza, pues él se pensó lo que no era y se le fue la cabeza». «Pero no estoy justificando nada, simplemente yo estuve, digamos, mediando, porque le estuve diciendo que él me decía que estaba arrepentido, que pedía perdón», dejó claro el que fuera cabeza de lista por IU al Consistorio abaranero. En la web del partido lo califican de «concejal todoterreno».

«Pero, bueno, la cosa ya estaba hecha (en referencia a que la denuncia estaba puesta), pues tiene que apechugar con las consecuencias», consideró Rodríguez Soler.

"Se activó el Plan de Igualdad"

El alcalde de Abarán, el socialista Jesús Gómez, afirmó que, al conocer la denuncia, «se activó el Plan de Igualdad y una comisión de trabajo compuesta por una técnico de Mujer, un técnico de Administración General y una psicóloga que atiende un punto de atención especializado de violencia de género».

Jesús Gómez, alcalde de Abarán. / Israel Sánchez

«La comisión tiene que firmar las actas y yo tendré que actuar en consecuencia. Una vez que yo tenga los documentos, para actuar con hechos documentados y tomar una serie de medidas. Es la posición más responsable que puedo tener», apuntó.

A la pregunta de si la comisión analizará los audios, contestó que analizará «todo».