El TSJ de Murcia tumba la reforma de Lorca que alejaba los salones de juego de colegios

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha anulado la reforma urbanística aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Lorca en enero de 2023 para alejar los salones de juego de los centros educativos y de otros preexistentes.

La sentencia estima así el recurso presentado por dos de esos establecimientos contra la reforma puntual del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) relativa a la implantación de salas de juegos recreativos, bingos y otros locales en los que se practiquen juegos de azar en locales de planta baja.

La Sala reconoce al consistorio legitimidad para regular esa materia, pero añade que la medida aprobada ha de ser anulada al no justificarse por qué se establecen unos alejamientos que son más restrictivos que los aprobados por la Comunidad Autónoma, administración competente en materia de juegos y apuestas.

La sentencia recoge que la reforma establecía en el apartado que se deroga que esos locales de juegos de azar no podían ubicarse en un radio inferior a 500 metros de las parcelas destinadas a usos de equipamiento escolar, deportivo, sociosanitario o cultural, ni de colegios, institutos, centros de salud y consultorios médico, cualquiera que fuera su ubicación.

Esa distancia no podía ser inferior a mil metros con respecto a otros establecimientos destinados al mismo fin, existentes ya o cuya autorización estuviera en trámite.