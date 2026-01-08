Tres detenidos en la última operación contra la droga de la Policía Local de Lorca

El sistema de controles preventivos instaurado por el cuerpo municipal de policía de Lorca sigue dando sus frutos. Y es que, precisamente en uno de esos controles instalado durante la madrugada del pasado jueves en la calle Alonso Vargas –en los Barrios Altos– los agentes observaban un vehículo circulando por la calle Horca y ocupado por tres personas. Tras la orden de alto, uno de los ocupantes salía del vehículo y se daba a la fuga, siendo localizado en las proximidades tratando de deshacerse de una bolsa con gran cantidad de hachís.

Seguidamente, se organizó un dispositivo para localizar tanto el vehículo como al resto de los ocupantes que habían conseguido darse a la fuga. El coche fue hallado estacionado en la calle Arcipreste Montesinos, siendo inmovilizado y retirado al considerarse instrumento del delito y puesto a disposición judicial. Asimismo, las otras dos personas fueron localizadas y detenidas por los agentes. El peso total de los estupefacientes incautados fue de 5,06 kilogramos, distribuidos en 50 placas de 100 gramos cada una.

El edil de Seguridad Ciudadana y el comisario de Policía Local daban cuenta del suceso. / L.O.

Las diligencias instruidas por un delito contra la salud pública, junto con los detenidos y la sustancia intervenida, han sido entregadas al Cuerpo Nacional de Policía, acompañadas de la correspondiente cadena de custodia.

Compromiso firme

"Esta actuación refleja el compromiso firme y constante de la Policía Local con la seguridad de nuestros vecinos. Gracias a la profesionalidad de nuestros agentes y al refuerzo de los dispositivos preventivos, hemos logrado desarticular una operación de tráfico de drogas que suponía un grave riesgo para la salud pública y la convivencia en nuestra ciudad. Continuaremos trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de todos los lorquinos" señalaba al respecto el edil de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas.