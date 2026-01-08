Tradición, fe y convivencia en La Santa de Totana

La patrona de Totana, Santa Eulalia de Mérida, fue arropada ayer por miles de peregrinos que la acompañaron en su tradicional regreso a su santuario en Sierra Espuña, tras un mes en la localidad en la que se ha dejado querer con motivo de las fiestas en su honor, así como de los festejos navideños.

La parroquia de Santiago El Mayor se abarrotaba de fieles y devotos a primera hora de la mañana para la celebración eucarística de despedida de la patrona. La ceremonia religiosa precedía así a la romería, de unos siete kilómetros de recorrido, hasta su santuario, en la que era acompañada por centenares de romeros en una mañana festiva y gélida.

Vecinos, fieles y devotos de Santa Eulalia de Mérida no dudaron en arropar un año más a la joven mártir en una jornada de fe y tradición, dejando a un lado las bajas temperaturas matinales para disfrutar de momentos de convivencia.

La patrona de Totana fue despedida de forma oficial por su pueblo en el paraje del Rulo, a las afueras de la ciudad; adonde regresará de nuevo el próximo 8 de diciembre coincidiendo con las arraigadas fiestas patronales.

A su llegada al santuario en Sierra Espuña, se celebró una misa de bienvenida en el atrio, cantada por la Tuna de Totana.

Dispositivo de seguridad

Más de cincuenta efectivos conformaron el dispositivo de seguridad y emergencias habilitado para la romería. En el mismo participó un equipo humano profesional formado por agentes de la Policía Local, Guardia Civil del Puesto de Totana, Agrupación de Tráfico y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, efectivos del parque de bomberos de Alhama-Totana y agentes medioambientales.

200.000 euros para alojamientos rurales

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó ayer en Totana en la tradicional romería de regreso de Santa Eulalia de Mérida a su santuario de Sierra Espuña, que congregó a miles de personas y representa “una jornada de felicidad, devoción y emoción”. Previamente, López Miras asistió a la misa celebrada en la parroquia de Santiago el Mayor.

El máximo responsable autonómico afirmó que esta romería es “una de esas tradiciones que no me quiero perder nunca” y puso en valor la importancia de “defender, cuidar y dar a conocer nuestra cultura y nuestra identidad, es decir, lo que hace que seamos como somos”.

Igualmente, López Miras también recordó que Totana “es una de las grandes protagonistas” de la Región de Murcia en materia de turismo rural, y que, por ello, la Comunidad ha llevado a cabo inversiones en obras de recuperación, mejora y equipamiento de los alojamientos rurales de La Santa.

Así, el presidente subrayó que desde el Ejecutivo regional “hemos destinado 200.000 euros a rehabilitar las Casas del Corredor y también la Casa del Ingeniero en el paraje de La Santa, para aumentar en 30 plazas la capacidad de alojamiento.