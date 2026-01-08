Quejas en Lorca por el mal estado del aparcamiento disuasorio de Juan Carlos I

El estado del aparcamiento disuasorio junto a la avenida Juan Carlos I de Lorca ha vuelto a despertar las críticas del PSOE local. Y es que, las últimas lluvias no le han venido nada bien. Tanto es así que José Luis Ruiz, edil de citada agrupación, reclamaba este jueves la eliminación del cobro a los ciudadanos por el uso del estacionamiento –está considerado como zona azul y/o verde– en tanto en cuanto no se mejoren las condiciones del mismo.

"No reúne no las mínimas condiciones de seguridad, señalización y mantenimiento" señalaba el concejal, que calificaba la situación de "deplorable, tercermundista e inaceptable". En este sentido, Ruiz Guillén denunciaba que el solar "se encuentra totalmente encharcado tras las lluvias, lleno de suciedad y basura, y sin ningún tipo de señalización horizontal ni vertical, lo que genera confusión, incomodidad y un claro perjuicio para los usuarios".

Charco de grandes dimensiones en el aparcamiento disuasorio de Juan Carlos I. / PSOE Lorca

"Exigimos al alcalde Fulgencio Gil que actúe de inmediato, que adecue el solar a las condiciones mínimas exigibles a un aparcamiento regulado o, en su defecto, deje de cobrar por su uso, ya que es injustificable que los ciudadanos paguen por un servicio que no cumple las mínimas condiciones", sentenciaba el socialista.

Exageración y desinformación

Por su parte, fuentes municipales salían al paso de las declaraciones de José Luis Ruiz, acusando al PSOE de "instalarse en la exageración y la desinformación para intentar tapar su absoluta falta de propuestas". Asimismo, desde el Consistorio se explicaba que el solar ya ha sido limpiado de forma extraordinaria tras las festividades navideñas, y en los próximos días se procederá a aportar más zahorra para corregir los baches que se hayan podido generar por el uso y las lluvias. "Resulta especialmente llamativo que ahora critiquen el estado del solar quienes, cuando gobernaron, lo mantuvieron en peores condiciones, con ratas y vegetación descontrolada, sin ofrecer ninguna solución", terminaban estas mismas voces.