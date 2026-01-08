Juegos de azar
La patrona de Jumilla protagoniza el cupón de la ONCE del próximo domingo
Cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de la Virgen de la Asunción Coronada en toda España
El cupón de la ONCE correspondiente al domingo 11 de enero rendirá homenaje a la Real Cofradía de María Santísima de la Asunción Coronada, excelsa patrona de la ciudad de Jumilla, que será la protagonista de este sorteo de ámbito nacional.
Un total de 5,5 millones de cupones llevarán impresa una imagen de la patrona jumillana, una fotografía propiedad de Andrés Artacho, lo que permitirá que la devoción y el patrimonio religioso de Jumilla viajen por toda España a través de este popular sorteo.
Al tratarse del conocido ‘Sueldazo del Fin de Semana’, el sorteo ofrecerá un premio principal de 1,5 millones de euros, que se reparten en un pago único de 300.000 euros y una renta de 60.000 euros anuales durante 20 años. Además, se concederán cuatro premios adicionales de 24.000 euros al año durante una década a los cupones que coincidan en las cinco cifras y la serie, correspondientes de la segunda a la quinta extracción.
