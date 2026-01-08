Indignación vecinal en Mazarrón por la proliferación de ratas en el centro

Los vecinos del centro de Mazarrón han alzado la voz ante una situación que califican de “insostenible” y que ha generado una creciente alarma social. La presencia de una plaga de ratas en una vivienda próxima al Ayuntamiento ha desatado la indignación de los residentes, que denuncian un grave problema de insalubridad en pleno corazón de la localidad costera.

En el inmueble afectado se acumulan grandes cantidades de suciedad, con restos de basura y cajas de fruta amontonadas incluso en el tejado. Las imágenes difundidas a través de las redes sociales, que se han viralizado en las últimas horas, muestran a más de una veintena de ratas moviéndose con total impunidad por el tejado de la vivienda, una escena que ha provocado miedo e incredulidad entre quienes viven en la zona.

Lejos de tratarse de un caso aislado, otros residentes aseguran que la presencia de roedores se ha detectado en distintos puntos del municipio. “Esto no es algo puntual, el problema se está extendiendo”, señalan los vecinos que advierten de que la falta de una actuación eficaz podría agravar aún más la situación.

Las críticas se dirigen directamente al Ayuntamiento de Mazarrón, al que acusan de no haber reaccionado con la rapidez necesaria pese a que las quejas se vienen trasladando desde hace semanas. Según los afectados, la ausencia de medidas contundentes de desratización ha permitido que la plaga crezca, poniendo en riesgo la salubridad de sus habitantes.

El temor se ha instalado entre las familias que residen en el entorno, algunas de las cuales aseguran que evitan abrir puertas y ventanas por temor a que los roedores entren en sus viviendas. Ante esta situación, los vecinos vienen reclamando una intervención urgente por parte de las autoridades competentes.