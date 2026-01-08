Más moderno y en mayor cantidad: así será el alumbrado navideño de Lorca en 2026

A pesar de que aún no se han retirado las decoraciones navideñas de las calles y plazas de Lorca, en el Ayuntamiento ya se desarrollan los pliegos de condiciones destinados a regir cómo será el alumbrado extraordinario de la próxima Navidad. Antonio David Sánchez, edil de Servicios Industriales, así lo explicaba este jueves, señalando que la próxima iluminación "incrementará las estructuras tridimensionales y será tecnológicamente avanzada".

En este sentido, el concejal recordaba el "fuerte impacto económico" que los actos relacionados con la Navidad y, especialmente, con el alumbrado suponen para la ciudad, sobre todo en momentos como el encendido: "reunió en la Plaza de España y calles adyacentes a más de 10.000 personas. El encendido se ha convertido en un espectáculo, un evento cultural y festivo del que no solo participan los lorquinos, sino cada vez más ciudadanos de poblaciones limítrofes que acuden a Lorca para disfrutar de él".

Encendido de Navidad en la Plaza de España. / Daniel Navarro

Así, el objetivo consistorial es, además de mejorar la calidad, aumentar la cobertura de espacios. "Buscamos empresas con propuestas innovadoras y que se ajusten a un entorno muy variable, ya que tenemos amplias avenidas, pero también calles estrechas, a las que hay que dar soluciones muy diferentes" detallaba.

Asimismo, se prestará especial atención al consumo eléctrico, priorizándose las ofertas que contemplen iluminación mediante tecnología LED, así como la aplicación de los últimos avances. "Este año hemos dado un paso más y se han incorporado piezas tecnológicamente avanzadas. Algunas de ellas, controladas –como las de la avenida de Juan Carlos I– de forma remota a través de una aplicación de móvil, lo que facilita la programación y ajuste de la iluminación en función de las necesidades de cada momento. Repito, nuestra intención es lograr un impacto visual con eficiencia energética", aportaba.

Iluminación instalada en la calle Álamo. / Daniel Navarro

Un impacto que este año se concentraba en vías como la calle Álamo, donde casi una decena de coronas reales de gran tamaño, cada una con 600 puntos LED, "con una estética tradicional, pero con un diseño renovado respecto a años anteriores. Y en la avenida de Juan Carlos I, una de las grandes novedades. Por segundo año consecutivo se completa toda la avenida desde el Puente Nuevo hasta la Plaza del Óvalo. 25 guirnaldas con más de 3.000 puntos LED cada una, cubriendo toda la trayectoria", añadía.

Diseño en evolución

Según destacaba el edil, otro de los objetivos que se han cumplido este año es no repetir decoraciones respecto a años anteriores, especialmente en vías comerciales y de continuo tránsito de lorquinos y visitantes. "Nuestra intención es sorprender y evolucionar. Pero mantenemos símbolos característicos como el gigantesco árbol de Navidad de la Plaza de España, que se ha convertido en un clásico para todos. Más de 22 metros de altura y 10 metros de diámetro, lo hacen uno de los árboles de Navidad más grandes de la Región", señalaba.

Por último, Sánchez Alcaraz recordaba que esta Navidad se han instalado 180 guirnaldas repartidas por la ciudad, barrios y pedanías, a las que se suman los cada vez más numerosos árboles de Navidad que realizan los monitores y alumnos de la Concejalía de Desarrollo Local a través de distintos programas de formación.