El escritor y profesor Pepe Pérez-Muelas Alcázar pregonará la Semana Santa de Lorca 2026

Pepe Pérez-Muelas Alcázar será el pregonero de la Semana Santa de Lorca del año 2026. Así lo anunciaba en la tarde de este miércoles el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, tras la reunión en la que los presidentes y representantes de todas las cofradías lorquinas aceptaban por unanimidad la propuesta realizada por la Hermandad de Labradores, Paso Azul.

De esta forma, el escritor, profesor y columnista lorquino, ligado al entorno azul desde la más tierna infancia, tomará el relevo de Inmaculada Jiménez –que diera comienzo a la semana de pasión lorquina el año pasado– el próximo viernes, 13 de marzo, en la antigua Colegiata de San Patricio.

Inmaculada Jiménez, pregonera de año 2025. / Daniel Navarro

Por lo que respecta al nombramiento el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, manifestaba: "es un lorquino muy involucrado con la Semana Santa, con Lorca, que estamos seguros nos va a ofrecer la oportunidad de vivir nuestros días grandes en un pregón con la visión única que ofrece ser partícipe de ella desde que nació. Su elección como pregonero es un merecido reconocimiento a su trayectoria profesional y personal, y a su pasión y su compromiso no solo por la Semana Santa de Lorca, sino también por su ciudad. Nos consta que allí donde va difunde las tradiciones y las costumbres de su tierra".

Desde la niñez

En este sentido, el primer edil ponía el foco en la estrecha vinculación del futuro pregonero con el mundo cofrade lorquino, perteneciendo a una generación "que desde su niñez han vivido la Semana Santa durante todo el año en el entorno de sus titulares, casas del paso, naves… Me consta que Pepe, aún muy niño, y junto a su madre, vivió el entorno más inmediato a la Virgen de los Dolores, persiguiendo banderas y tambores. Y, más tarde, junto a su padre, en la casa del paso, preparando procesión. Es procesionista. De los Desfiles Bíblico Pasionales que transitan por la carrera principal y la secundaria, pero también lo ha sido de los que se suceden cada comienzo de mayo por la Corredera y que tienen como protagonistas a los más jóvenes. Fue uno de los impulsores de la ‘Procesión de Papel’ más reciente".

Biografía

Pepe Pérez-Muelas Alcázar nació en Lorca en 1989. Los personajes mitológicos que desfilaban cada Viernes Santo despertaron en él una inquietud insaciable por el mundo clásico. Influencia que se intensificó con las clases de literatura del Ibáñez Martín, su instituto. Allí nació esa pasión por la literatura, por los libros, y la necesidad de escribir sobre lo que acontecía a su alrededor. En Granada se licenció en Filología Hispánica; en París estudió en la École Normale Supérieure y un máster en cultura latinoamericana en la Sorbona; y en Sevilla, lugar donde reside actualmente junto a su mujer y su hijo, impartiendo clases de literatura, se ha licenciado en Historia del Arte.

Roma también ha sido otro de sus destinos, en verano, para rastrear el ‘Viejo Imperio’, con los que nutrir sus publicaciones, ‘Homo viator’, 2023; ‘Días de sol y piedra’, 2025; y su destacada trayectoria en prensa. A pesar de una agenda repleta, Pepe Pérez-Muelas Alcázar, es un habitual de Lorca a donde regresa para disfrutar de su ciudad cada vez que puede junto a su mujer y su hijo. Con su familia y sus amigos de toda la vida disfruta de planes en la ciudad de sus orígenes a la que volverá el próximo