La borrasca 'Francis' deja dos casas derrumbadas y tímidas nevadas en Lorca

La borrasca 'Francis' ha pasado por Lorca sin dejar incidencias reseñables. Este era el resumen que hacía el edil delegado de Emergencias y Protección Civil en el Ayuntamiento, José Martínez, que aprovechaba para poner en valor el "gran trabado" desarrollado por los diferentes servicios municipales.

José Martínez tras su comparecencia. / L.O.

No obstante, a pesar de que las nevadas se limitaban a los puntos más altos del municipio (como las sierras del Gigante, el Cambrón y Pedro Ponce) y de que el frente descargaba una media de 25,72 litros por metro cuadrado, su llegada sí provocaba incidencias de diversa índole. Así, se registraba el colapso de dos casas deshabitadas, una en el Casco Histórico y otra en Zarzadilla de Totana; así como embalsamientos de agua en diversas vías, desprendimiento de rocas en la carretera entre Zarcilla de Ramos y el Embalse de Valdeinfierno, desprendimiento de tierras en los accesos al Instituto Bartolomé Pérez Casas y dos accidentes de tráfico con heridos leves.

Recomendaciones

En este sentido, aunque no se esperan nuevas precipitaciones, el concejal aprovechaba para lanzar una serie de recomendaciones a la ciudadanía. Concretamente, Martínez García recordaba que durante las noches se han alcanzado temperaturas bajo cero en distintos puntos del municipio, lo que, unido a la humedad acumulada, ha incrementado el riesgo de aparición de placas de hielo. Por ello, el concejal hacía un llamamiento a extremar la precaución en la conducción, especialmente en zonas de umbría.