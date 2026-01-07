Patrimonio
Las excavaciones en el Abrigo de La Capilla de Santomera sacan a la luz miles de objetos del Paleolítico
Adornos personales, herramientas y restos animales, entre otros hallazgos de 30.000 años de antigüedad, aparecen en el yacimiento tras una nueva campaña arqueológica
L.O.
La Asociación Patrimonio Santomera, en colaboración con el Ayuntamiento, ha realizado estas últimas semanas una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el Abrigo de La Capilla (La Matanza), un enclave fundamental para el conocimiento de las últimas fases del Paleolítico en el sureste peninsular.
María José Gil, concejal de Patrimonio, ha visitado estos trabajos, ya finalizados, que han permitido documentar niveles con una antigüedad aproximada de 30.000 años, aportando información de enorme valor sobre las comunidades humanas que habitaron este espacio durante la última glaciación. Entre los hallazgos destacan numerosos adornos personales, más de un millar de utensilios de piedra tallada y restos fósiles de animales como el caballo, el ciervo y la cabra montés, especies que formaban parte habitual de la dieta de estos grupos prehistóricos.
Ambas entidades impulsan de forma continuada la investigación de este yacimiento, considerado uno de los más relevantes de la Región por su extraordinaria riqueza material y por presentar todas las etapas culturales del Paleolítico, además de ocupaciones neolíticas y protohistóricas, lo que convierte al abrigo en un auténtico archivo de la evolución humana a lo largo de milenios.
Un referente científico
Gil ha explicado que «los resultados obtenidos en esta tercera campaña consolidan al Abrigo de La Capilla como un referente científico a nivel regional y nacional, clave para comprender las formas de vida, las estrategias de subsistencia y la evolución cultural de los primeros pobladores de Santomera».
«Desde el Ayuntamiento continuamos comprometidos con la investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico, convencidos de que el conocimiento del pasado es una herramienta esencial para fortalecer la identidad y el valor cultural de nuestro municipio», ha señalado.
