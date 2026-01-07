Una docena de comercios participarán el Gran Outlet de Puerto Lumbreras este fin de semana

El Gran Outlet de Puerto Lumbreras contará con la participación de una docena de comercios y tendrá lugar del 9 al 11 de enero en la Carpa de la Ilusión. Así lo ha anunciado la alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, y la segunda teniente de alcalde y concejal de Comercio, Jermary Reinaldos, junto a representantes de Aseplu y gerentes de los establecimientos participantes han presentado el Gran Outlet en Puerto Lumbreras.

Túnez ha explicado que “en nuestro municipio, la actividad no descansa y este fin de semana contaremos con el Gran Outlet de Puerto Lumbreras”. La alcaldesa ha detallado que “se trata de una nueva iniciativa de dinamización comercial que ponemos en marcha en nuestro municipio a través de Aseplu, la Confederación de Empresarios de Puerto Lumbreras, en colaboración con el Ayuntamiento”.

María de los Ángeles Túnez ha indicado que “la inauguración oficial será el próximo viernes, 9 de enero, a las 16:00 horas y daremos comienzo a este Gran Outlet de Puerto Lumbreras cuyo horario será de 16:00 a 20:30 horas el viernes; el sábado, 10 de enero, de 10:00 a 20:30 horas y el domingo, 11 de enero, de 10:00 a 14:00 horas”.

Por su parte, la segunda teniente de alcalde y concejal de Comercio, Jermary Reinaldos, ha especificado que los comercios participantes serán AyJ Variedades, Gondolín Bebé, Grecco Moda, Vera Icon, Modas Jordán, Rayser Complementos, CdeCarolina, Armario de Nora, Crafts Ayala, Modas Cefe, Juan Domingo Deportes y Mi Yaya Matilde”.

“La inauguración oficial será el próximo viernes, 9 de enero, a las 16:00 horas, con una degustación de café a cargo de Cachito Roasters, quien ofrecerá a todos los asistentes su café de Kenia Central, un café muy suave, con notas a rooibos, frutos rojos y miel”.

“El sábado, 10 de enero, a las 11:00 horas, celebraremos una sesión de zumba a cargo de Isabel Rivas, una divertida y dinámica sesión para todas las edades, ideal para empezar el año con buenos propósitos, energía y movimiento y, para finalizar, el domingo, 11 de enero, a las 13:30 horas se celebrará el ‘Gran Sorteo’ con productos de todos los comercios participantes y en el cual se podrá participar realizando una compra en los establecimientos participantes durante la celebración del Gran Outlet”.

Para finalizar, la alcaldesa y la concejal de Comercio han querido invitar a todos los lumbrerenses a disfrutar de las mejores ofertas que nuestros establecimientos comerciales ofrecerán este fin de semana para arrancar este nuevo año 2026 con grandes planes y descuentos en Puerto Lumbreras y continuando con el proyecto de dinamización comercial y apoyo al comercio local y de proximidad.