El Ayuntamiento sacará a licitación la restauración de la antigua cárcel de Lorca en las próximas semanas

El contrato para restaurar la antigua Cárcel de Lorca, en desuso desde 2011, será licitado en el primer trimestre de este recién estrenado año 2026. Así lo confirma a LA OPINIÓN la edil responsable de Urbanismo, María Hernández, quien explica que estos días se están ultimando los detalles de la documentación necesaria para publicar la oferta. "Solamente queda por definir una partida específica que se ha actualizado, pero en cuanto esté todo ajustado se hará público el contrato para que las obras puedan comenzar cuanto antes" señala.

Estado actual de la cárcel. / Daniel Navarro

A este respecto, la edil ratifica que el edificio –que fuera primero depósito de grano y después penitenciaría a partir de 1773– será reconvertido en un centro sociocomunitario: "la idea es que se convierta en un nuevo polo de atracción de tránsito hacia el Casco Histórico junto a la nueva sede del Gobierno regional, el centro público de formación en nuevas tecnologías o las promociones de vivienda pública para jóvenes que estamos impulsando".

En este sentido, cabe recordar que la primera fase de rehabilitación del edificio se llevó a cabo en el año 2020, cuando se reforzó la estructura, mientras que ahora lo que se pretende es reformarlo para recuperar su uso a la vez que se actúa en buena parte del barrio que lo rodea.

Detalle de la fachada de la antigua penitenciaría de Lorca. / Daniel Navarro

Y es que, también se contempla la renaturalización de los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla situados en la zona de Santa María, donde se creará un gran espacio libre de esparcimiento y una zona verde; así como varias actuaciones de rehabilitación energética de entre tres y cinco viviendas sociales del casco histórico. Todo ello, gracias a la concesión de una ayuda de 4,78 millones de euros por parte de la Unión Europea integrada en la primera convocatoria del programa de Acciones Urbanas Innovadoras dentro de la Nueva Bauhaus Europea. En el caso de los citados depósitos, el proceso ya está mucho más avanzado, puesto que el contrato se formalizó el pasado 12 de diciembre.