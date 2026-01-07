Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premio LoteríaNieveElPozo-Santa ColomaPolvo SaharianoRebajas
instagramlinkedin

Educación

El Ayuntamiento de Molina "renuncia" a la subvención para la climatización del CEIP La Purísima de El Llano

El PSOE critica la “dejadez” del Consistorio por perder la ayuda destinada a la instalación de aerotermia en el colegio

CEIP La Purísima de la pedanía molinense de El Llano.

CEIP La Purísima de la pedanía molinense de El Llano. / PSOE Molina

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha "renunciado" a la subvención destinada a la mejora del sistema de climatización del colegio público CEIP La Purísima, ubicado en la pedanía de El Llano, según ha denunciado el PSOE.

La renuncia, según la formación socialista, fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de diciembre, alegando la “imposibilidad de ejecutar la instalación dentro del plazo establecido”, según consta en el acuerdo municipal. La ayuda ascendía a 49.000 euros y estaba destinada a la instalación de un sistema de aerotermia para combatir el frío en invierno y el calor en veranoo.

La subvención formaba parte de un proyecto solicitado en agosto de 2022 para varios centros educativos del municipio. No obstante, según afirma el PSOE en el caso concreto del CEIP La Purísima, no se ha podido completar la tramitación a tiempo. Un informe técnico fechado el 18 de diciembre confirma, subrayan desde el partido, que el plazo para ejecutar la actuación ya había finalizado.

Isabel Gadea, portavoz del PSOE, señala la "dejadez" con esta pedanía: "Es un golpe injusto para El Llano. El dinero estaba concedido. Solo tenían que hacer su trabajo. PP y VOX demuestran, una vez más, que las pedanías no son su prioridad. Han dejado caer esta inversión de 49.000 euros y los perjudicados son los alumnos de La Purísima. Mientras otros centros mantienen sus planes, La Purísima se queda fuera por falta de agilidad política. El equipo de gobierno ha tirado la toalla antes de empezar".

Gadea sentencia: "No hay excusas. Han tenido dos años. Perder fondos europeos o regionales por no llegar a tiempo es el peor síntoma de un gobierno paralizado".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis llega a la Región de Murcia: primera alerta amarilla confirmada
  2. Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
  3. Dónde ver la estampa de nieve que prepara la borrasca Francis en Murcia en vísperas de la Noche de Reyes
  4. La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
  5. La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
  6. La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
  7. Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
  8. El agua alivia al secano, pero dispara la alarma por los hongos en las hortalizas

El Ayuntamiento de Molina "renuncia" a la subvención para la climatización del CEIP La Purísima de El Llano

El Ayuntamiento de Molina "renuncia" a la subvención para la climatización del CEIP La Purísima de El Llano

Las excavaciones en el Abrigo de La Capilla de Santomera sacan a la luz miles de objetos del Paleolítico

Las excavaciones en el Abrigo de La Capilla de Santomera sacan a la luz miles de objetos del Paleolítico

El Ayuntamiento sacará a licitación la restauración de la antigua cárcel de Lorca en las próximas semanas

El Ayuntamiento sacará a licitación la restauración de la antigua cárcel de Lorca en las próximas semanas

El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)

El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)

Las lluvias provocan un nuevo derrumbe en el Casco Histórico de Lorca

Las lluvias provocan un nuevo derrumbe en el Casco Histórico de Lorca

Ocho años de cárcel para un sexagenario por intentar matar a cuchilladas a un amigo de la infancia en Águilas: "Me robó"

Ocho años de cárcel para un sexagenario por intentar matar a cuchilladas a un amigo de la infancia en Águilas: "Me robó"

La lluvia no consigue apagar la magia de los Reyes Magos en Lorca

La lluvia no consigue apagar la magia de los Reyes Magos en Lorca

Juan Carlos López abandona el barco de Ginés Campillo en Mazarrón: "UIDM es una caja de Pandora"

Juan Carlos López abandona el barco de Ginés Campillo en Mazarrón: "UIDM es una caja de Pandora"
Tracking Pixel Contents