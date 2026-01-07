El Ayuntamiento de Molina "renuncia" a la subvención para la climatización del CEIP La Purísima de El Llano

El Ayuntamiento de Molina de Segura ha "renunciado" a la subvención destinada a la mejora del sistema de climatización del colegio público CEIP La Purísima, ubicado en la pedanía de El Llano, según ha denunciado el PSOE.

La renuncia, según la formación socialista, fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de diciembre, alegando la “imposibilidad de ejecutar la instalación dentro del plazo establecido”, según consta en el acuerdo municipal. La ayuda ascendía a 49.000 euros y estaba destinada a la instalación de un sistema de aerotermia para combatir el frío en invierno y el calor en veranoo.

La subvención formaba parte de un proyecto solicitado en agosto de 2022 para varios centros educativos del municipio. No obstante, según afirma el PSOE en el caso concreto del CEIP La Purísima, no se ha podido completar la tramitación a tiempo. Un informe técnico fechado el 18 de diciembre confirma, subrayan desde el partido, que el plazo para ejecutar la actuación ya había finalizado.

Isabel Gadea, portavoz del PSOE, señala la "dejadez" con esta pedanía: "Es un golpe injusto para El Llano. El dinero estaba concedido. Solo tenían que hacer su trabajo. PP y VOX demuestran, una vez más, que las pedanías no son su prioridad. Han dejado caer esta inversión de 49.000 euros y los perjudicados son los alumnos de La Purísima. Mientras otros centros mantienen sus planes, La Purísima se queda fuera por falta de agilidad política. El equipo de gobierno ha tirado la toalla antes de empezar".

Gadea sentencia: "No hay excusas. Han tenido dos años. Perder fondos europeos o regionales por no llegar a tiempo es el peor síntoma de un gobierno paralizado".