El Ayuntamiento estima que 80.000 personas disfrutaron de la Navidad en Lorca

A pesar de las inclemencias meteorológicas, más de 80.0000 personas han disfrutado de las distintas actividades programadas en Lorca durante la pasada Navidad. Una cifra que motivaba un balance "muy positivo" por parte del Ayuntamiento, que aprovechaba para agradecer a la sociedad su colaboración "para lograr una Navidad alegre, participativa, con cifras récord de asistencia a eventos y un magnífico ambiente en calles y plazas".

"La Navidad en Lorca se ha caracterizado por una alta participación ciudadana, con eventos multitudinarios desarrollados en un ambiente festivo y alegre, con espacios y actos para todos los públicos y edades. Calles y plazas, especialmente en el Casco Histórico, han estado llenas de vida durante todas las fiestas, consolidando una imagen de ciudad dinámica y activa que ha tenido un impacto muy positivo en la hostelería y el comercio local, en la línea de trabajo que sigue este Ayuntamiento para dinamizar la economía local en colaboración con el tejido social y empresarial" rezaba el comunicado consistorial.

Calle Álamo durante la pasada Navidad. / L.O.

En este sentido, destacan el encendido del alumbrado extraordinario, la llegada de Papá Noel, la Ruta de los Belenes, la inauguración del Belén municipal y los tardeos de Nochebuena y Nochevieja como momentos y actividades que registraban mayor afluencia y que además se desarrollaban sin generar problemas de tráfico ni incidencias destacables a pesar de las obras de soterramiento del AVE.

Del mismo modo, desde el Ayuntamiento se hacía especial hincapié en la participación registrada durante la víspera del día de Reyes, cuando por el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar pasaron cerca de 13.000 asistentes a lo largo de todo el día para disfrutar de las diferentes actividades propuestas tras la cancelación de la tradicional cabalgata por lluvia. "La respuesta ciudadana ha sido multitudinaria, la organización ha funcionado, no ha habido incidencias y los niños han podido disfrutar de unas fiestas inolvidables", añadían fuentes municipales.

Momento de la cabalgata estática organizada en Ifelor. / L.O.

"Escasa y pobre"

Sin embargo, la visión de la Navidad vivida en la Ciudad del Sol por parte del PSOE local dista mucho de la ofrecida por el Consistorio. José Ángel Ponce, viceportavoz de la agrupación, criticaba la programación cultural y de ocio propuesta durante las últimas semanas, calificándola como "escasa, pobre y muy lejos de lo que merece un municipio como Lorca".

Asimismo, Ponce Díaz acusaba al Ayuntamiento de "descargar el peso de la actividad cultural en los colectivos y asociaciones locales", a la vez que reprobaba la cancelación de la cabalgata de Reyes en lugar de adelantarla como se decidió en otros municipios. "Pero lo más grave fue la falta de coordinación dentro del propio gobierno municipal. Hemos vivido situaciones surrealistas, con una concejala, por un lado, diciendo que la Cabalgata seguía adelante y que, si no, las familias fueran a IFELOR. Y, al mismo tiempo, el responsable de Emergencias pidiendo a la gente que no saliera de casa por el riesgo del temporal. Dos mensajes opuestos desde el mismo Ayuntamiento, algo gravísimo" declaraba.

José Ángel Ponce, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

Ante las críticas socialistas, el Ayuntamiento reaccionaba indicando: "a estas alturas no se espera otra cosa de un partido descabezado y en caída libre hacia la irrelevancia, capaz de caer en la hipocresía de criticar decisiones tomadas en Lorca que fueron copiadas por su propio partido, por ejemplo en Águilas, optando por idénticas medidas en relación con la cabalgata de Reyes".