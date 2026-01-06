Las lluvias provocan un nuevo derrumbe en el Casco Histórico de Lorca

Las intensas lluvias de los últimos días han vuelto a pasar factura al Casco Histórico. Y es que, si las continuas precipitaciones de marzo de 2025 provocaron la caída de varias cornisas y un muro de contención en la zona, en esta ocasión el paso de 'Francis' suponía el colapso de un inmueble deshabitado y que presentaba un avanzado estado de abandono.

José Luis Ruiz, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, recogía las quejas de los vecinos del lugar tras el suceso, haciendo hincapié en que los vecinos de la calle Cava habrían alertado a Urbanismo en varias ocasiones del precario estado de la edificación. "Es el resultado clamoroso del abandono absoluto del Casco Histórico por parte del alcalde Fulgencio Gil y su equipo de gobierno de PP y Vox" aseguraba el edil, que criticaba la inacción del Consistorio.

Estado de la edificación antes del derrumbe. / L.O.

"Está muy bien anunciar que se va a obligar a edificar solares, hacerse la foto y lanzar titulares, pero ¿quién obliga a los propietarios a mantener los edificios en condiciones de seguridad?", apostillaba el que fuera responsable de Urbanismo durante la pasada legislatura.

"No es un caso aislado"

En este sentido, desde la agrupación socialista aprovechaban para advertir de que el edificio caído "no es un caso aislado, sino una muestra más del abandono sistemático que sufre el Casco Histórico", a la vez que exigían al Ayuntamiento actuaciones inmediatas para obligar a los propietarios de inmuebles en mal estado a cumplir con sus responsabilidades legales. "La dejadez del gobierno municipal pone en riesgo a los vecinos y demuestra una absoluta falta de compromiso con el patrimonio y con las personas que viven en el Casco Histórico", señalaba Ruiz Guillén, que terminaba acusando: "mucha foto y muchas promesas, pero la realidad es que no mueven ni un dedo para adecentar nuestro Casco Histórico".