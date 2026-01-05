El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)

La Región de Murcia atesora una joya oculta en su interior que sale a relucir cada vez que llega el frío invernal. Gracias a su ubicación geográfica, esta localidad del Noroeste murciano se torna un destino idóneo para disfrutar de la nieve cerca de Murcia. Y no solo eso, según la NASA, sus cielos fueron catalogados como uno de los mejores lugares de la península ibérica para observar las estrellas.

El paso de la borrasca Francis por la Región de Murcia ha vuelto a poner en el mapa este lugar, que ya se ha convertido en la meca de la nieve para los murcianos. Sin embargo, en el ámbito del turismo astronómico de Murcia ya posee un amplio recorrido, pues desde principios de este siglo la NASA designó los cielos del municipio al que pertenece como los más adecuados para llevar a cabo la observación de las estrellas.

Juanma Navarro

Una situación geográfica envidiable para ver la nieve y las estrellas

Su altitud convierte a la localidad moratallera de Inazares en un enclave incomparable para ver la nieve y para disfrutar del cielo. La pedanía se encuentra en uno de los relieves más destacados del Noroeste de la Comunidad, como es el Macizo de Revolcadores, con el Pico de los Obispos, que con sus 2.015 metros de altura, es el techo de la Región de Murcia.

En 2002, el Centro Nacional de Astrobiología, que colaboraba con la NASA, elaboró un mapa del cielo en el que la Sierra de Moratalla, donde se ubica Inazares, en donde se destacaron sus condiciones para la contemplación astronómica: ausencia de contaminación lumínica y su situación de altitud.

Varios proyectos se ha presentado en este municipio en el campo de la astronomía, pero muy pocos se han llevado acabó. En 2007, la sociedad Astronatur (formada, entre otros, por miembros de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia) pidió proyectar un complejo astronómico en este enclave, concretamente en Cañada de la Cruz.

Este observatorio hubiera estado constituido por una cúpula de aproximadamente cinco metros de altura y por un potente telescopio de cincuenta centímetros aproximadamente de diámetro. Iba a contar con una capacidad suficiente para un grupo de 10 a 15 personas.

De acuerdo con el geógrafo José M. Serna García, la situación de Inazares "entre 1350-1550 metros de altitud (accesibles)", la hace idónea, sobre todo por sus "madrugadas oscuras", que presentan "unas formidables condiciones para observar la cúpula que rebosa de astros, belleza y enigmas sobre nuestras cabezas".

El cielo estrellado, ¿qué dice la NASA?

Debido a su altitud, aislamiento y baja contaminación lumínica, Inazares es uno de los lugares con los cielos nocturnos más limpios y oscuros de todo el país. Varias instituciones relacionadas con la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), a lo largo de los años, han señalado las condiciones óptimas de su firmamento para la labor científica.

La combinación de más de 1.300 metros de altitud, la ausencia de grandes núcleos urbanos cercanos y un aire especialmente limpio en invierno convierte a esta pequeña pedanía en un lugar privilegiado para contemplar la Vía Láctea, lluvias de estrellas y constelaciones a simple vista, sin necesidad de telescopio, situándolo como un referente del astroturismo en el sureste peninsular.

"Alejarse de los centros poblados es clave, pero hay otros factores que pueden mejorar tu observación de las estrellas. Estar a mayor altitud ayuda, porque estarás por encima del aire denso de las bajas altitudes que contiene brumas, niebla y humo que opacan tu visión de las estrellas", revela la NASA en una de sus webs divulgativas. "Si puedes llegar con seguridad a un lugar de observación sobre los 600 metros (unos 2.000 pies) por encima del área circundante, puedes tener cielos más despejados", concluye.