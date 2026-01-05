Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan Carlos López abandona el barco de Ginés Campillo en Mazarrón: "UIDM es una caja de Pandora"

El concejal del Ayuntamiento deja el partido independiente, es cesado de sus atribuciones y pasa a formar parte del Grupo Mixto

Juan Carlos López era concejal Delegado de Participación Ciudadana, Archivo y Bibliotecas, y Bienestar Animal.

Juan Carlos López era concejal Delegado de Participación Ciudadana, Archivo y Bibliotecas, y Bienestar Animal. / Ayto. de Mazarrón

Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Juan Carlos López, concejal delegado de Participación Ciudadana, Archivo y Bibliotecas, y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mazarrón, dejó Unión Independiente de Mazarrón (UIDM) el pasado viernes y fue cesado de sus atribuciones en el Gobierno local al día siguiente, pasando así a formar parte del Grupo Mixto en el Consistorio.

Los motivos, según cuenta él mismo a La Opinión, pasan por "diferencias con la nueva directiva de UIDM" y con que no le gusta el "rumbo" tomado por la formación que dirige el alcalde, Ginés Campillo. "Es una caja de Pandora que no quiero abrir en este momento", afirma el edil.

Por otra parte, López se queja de falta de personal para desarrollar sus competencias. "No puedo ofrecer a los vecinos el trato que merecen estando prácticamente solo en mi departamento", lamenta. En este sentido, recuerda que lleva meses "sin nadie", con una auxiliar de baja, otro técnico que fue trasladado a otra concejalía y otro al que se le terminó el contrato.

"De los 17 técnicos que entraron con las últimas oposiciones que fueron tan polémicas, ninguno acabó conmigo", informó. "No tenía ni voz ni voto, solo me querían para anunciar subidas del IBI", añade.

Además, denuncia la "falta de comunicación entre UIDM y el PSOE" (partidos que forman la coalición de Ejecutivo local), así como entre los ediles que forman parte del Equipo de Gobierno municipal.

López contaba con una dedicación exclusiva y una retribución de 36.000 euros al año.

