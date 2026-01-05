Lorca cambia la cabalgata de Reyes por una "jornada mágica" en Ifelor

Finalmente, no habrá cabalgata de Reyes en Lorca. Y es que, a pesar de que el Ayuntamiento mantenía el optimismo hasta el último momento, las previsiones meteorológicas son incuestionables. Lo que sí habrá será una "jornada mágica" en el Palacio de Ferias y Congresos 'Alcalde Francisco Jódar'.

Allí, en Ifelor, tendrán lugar todos los eventos programados para la víspera de la llegada a de Melchor, Gaspar y Baltasar, que llegarán por la mañana al auditorio 'Margarita Lozano' y, por la tarde, al pabellón. Según fuentes municipales, el recinto estará acondicionado para la ocasión, habiéndose transformado en la 'Casa de Sus Majestades los Reyes Magos', un entorno decorado y temático que recrea un mundo de fantasía para acoger a todos los niños, niñas y familias que deseen acercarse a saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, y en que contará con todos los participantes de la Gran Cabalgata. "Gracias a esta solución, se garantiza una experiencia mágica y segura evitando la cancelación total del evento y permitiendo que miles de pequeños mantengan la ilusión de la víspera de Reyes sin que la lluvia interfiera" señalaba el comunicado emitido por el Consistorio.

Palacio de Congresos y Ferias Ifelor. / L.O.

Así, los Reyes Magos, junto con el millar de figurantes estarán en este recinto de 16:30 a 20:30, en una jornada cargada de música, ilusión, coreografías, espectáculos y muchas sorpresas, donde los más pequeños serán los principales protagonistas de la fiesta. Se ofrecerá también chocolate, roscón y bizcochos a quienes se acerquen a la 'Casa de Sus Majestades'. Además, todas las familias que lo deseen tienen habilitado el aparcamiento del Huerto de la Rueda, de gran capacidad, para poder estacionar ahí sin problema y disfrutar de esta jornada.