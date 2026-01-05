La lluvia no consigue apagar la magia de los Reyes Magos en Lorca

A pesar de que se intentó hasta el último momento, la lluvia no permitió este lunes que la tradicional cabalgata de los Reyes Magos recorriera las calles de Lorca. No obstante, los avisos meteorológicos que desde hacía días permitían prever que los actos al aire libre no podrían celebrarse, también servían para que los servicios municipales lo preparan todo para que Melchor, Gaspar y Baltasar se dieran un baño de masas en el Palacio de Ferias y Congresos 'Francisco Jódar'.

Por la mañana, el Auditorio 'Margarita Lozano' –con capacidad para 900 personas– se quedaba pequeño para dar la bienvenida a la Ciudad del Sol a Sus Majestades. Allí el alcalde, Fulgencio Gil, los recibía junto a centenares de pequeños y pequeñas. Sobre las tablas, dos gigantescos árboles de Navidad iluminados, decenas de grandes cajas de regalos, bastones, piruletas de caramelo y tres sillones esperaban a los reyes, que recibían los deseos y cartas de niños y niñas. “Sus Majestades han brindado a los más pequeños una ocasión única de compartir prácticamente toda la jornada con ellos en un recinto especialmente acondicionado para que los sueños se hagan realidad” aportaba el primer edil. En total, desde el Ayuntamiento se cifraba en "más de dos mil personas" los participantes en la bienvenida oficial a los Magos de Oriente.

Recepción en el auditorio 'Margarita Lozano'. / L.O.

A escasos metros, medio centenar de técnicos de sonido, iluminación, escenario y atrezo se afanaban en convertir los pabellones principales de Ifelor en un mundo de ilusión donde los niños y niñas siguieran siendo los protagonistas de la jornada. Allí, los distintos elementos que estaba previsto tomaran parte en el cortejo se disponían de forma estratégica para transformar un espacio diáfano en la 'Casa de Sus Majestades los Reyes Magos'.

Un gigantesco oso de peluche, un gran coche de madera, un avión de hojalata, un caballito, un castillo, un barco pirata, los clásicos Playmobil, sapos, príncipes, un pirata con su pata de palo, muñecos de nieve… eran algunos de los componentes que hacían las delicias de propios y extraños junto al tradicional Roscón de Reyes que se servía con chocolate de forma gratuita.

Preparativos en uno de los pabellones de Ifelor. / L.O.

"Dijimos que los Reyes Magos iban a estar en Lorca y que los niños iban a poder estar con ellos y lo hemos conseguido. De nuevo, quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este día tan especial", señalaba la edil de festejos, María de las Huertas García.

Miles de asistentes

Según fuentes municipales, más de 9.000 personas desfilaban a lo largo de la tarde por Ifelor, donde una gran alfombra roja marcaba el recorrido para llegar al escenario, de escasa altura para fomentar la accesibilidad, en el que los niños podían acercarse hasta sus personajes favoritos para transmitirles sus últimos deseos.

Llegada de los Reyes Magos a Ifelor para los actos de la tarde. / L.O

Actuaciones del Coro del Colegio Alfonso X el Sabio y de las distintas academias de danza de la ciudad, cuya participación estaba prevista en la cabalgata, amenizaban la tarde junto a diversos héroes y personajes de cuento que eran fotografiados una y otra vez por los asistentes. También podían contemplarse de cerca las ocho carrozas del cortejo, que servían de decoración para las salas. En el caso de los Reyes, un amplio número de jóvenes del Paso Azul, Blanco y de la Federación San Clemente eran los encargados de escoltarlos, tal y como habría sucedido en caso de celebrarse la cabalgata.