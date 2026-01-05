El Ayuntamiento de Caravaca activa el Plan Municipal de Emergencias ante la previsión de nevadas en zonas altas del municipio

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha celebrado una reunión para activar el Plan Municipal de Emergencias ante la previsión de nevadas en el municipio por la irrupción en la península de la borrasca ‘Francis’. El encuentro ha estado presidido por el alcalde, José Francisco García, y ha contado con la participación de los concejales de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos, así como con responsables de Guardia Civil, Policía Local, Servicio Regional de Mantenimiento de Carreteras, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales, entre otros.

El objetivo de la reunión ha sido coordinar todos los recursos municipales y regionales y anticipar posibles incidencias derivadas del episodio meteorológico. Salvo cambios en las previsiones, las acumulaciones de nieve se limitarían a las pedanías más altas del municipio.

Hielo en la calzada

Reunión de coordinación del dispositivo preventivo del temporal de nieve / Enrique Soler / Enrique Soler

Asimismo, se ha alertado de la alta probabilidad de formación de placas de hielo, motivo por el que el Servicio Regional de Carreteras ha preparado un dispositivo especial para la aplicación de sal en las vías afectadas.

Pedimos prudencia y que se eviten desplazamientos innecesarios, especialmente para ver la nieve. José Francisco García — Alcalde de Caravaca

El alcalde ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana: "Pedimos prudencia y que se eviten desplazamientos innecesarios, especialmente para ver la nieve. No se esperan grandes acumulaciones, pero las carreteras secundarias y caminos rurales se podrían encontrar en mal estado por las lluvias y pueden producirse atascos o accidentes".

En este sentido, se recomienda no abandonar las vías principales y extremar la precaución al volante, minimizando los desplazamientos.

Previsiones

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activada la alerta amarilla por probabilidad de nevadas desde las 18:00 horas de hoy, lunes 4, hasta las 05:59 horas de mañana, martes 5, con una previsión de hasta tres centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200 metros, bajando puntualmente hasta los 900–1.000 metros.