Cabalgata Reyes MurciaLLuvia MurciaAccidente A-7Incendio Nueva CondominaCierre Sierra Espuña
Abierto el plazo en Lorca para renovar la tarjeta de la ORA

Los usuarios, más de 3.000 en 2025, podrán renovar su acreditación de residente sin necesidad de realizar una nueva solicitud completa, a excepción de la zona 3

Zona de estacionamiento regulado en Lorca.

Zona de estacionamiento regulado en Lorca. / L.O.

Daniel Navarro

Daniel Navarro

Los residentes en Lorca con tarjeta de autorización para aparcar en zona verde ya pueden renovarla. Así lo informaba este lunes el edil responsable de Limusa, Juan Miguel Bayonas, a la vez que daba los detalles del proceso a seguir. "Con esta iniciativa facilitamos los trámites a los usuarios y mantenemos congelada la tasa municipal por enésimo año consecutivo, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con los residentes", explicaba.

En total, están llamados a renovar su acreditación los 3.233 vehículos que contaron con tarjeta en 2025. Con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites, el periodo de renovación coincide con todo el mes de enero. Durante este tiempo, los usuarios podrán renovar su tarjeta sin necesidad de realizar una nueva solicitud completa, salvo en el caso de los residentes de la zona 3. Una vez finalizado el mes de enero, las tarjetas correspondientes al año 2025 dejarán de tener validez y será obligatorio solicitar una nueva para poder estacionar en las zonas reguladas durante 2026.

Juan Miguel Bayonas, edil de Limusa, durante su comparecencia.

Juan Miguel Bayonas, edil de Limusa, en una imagen de archivo. / L.O.

Para formalizar la renovación, los interesados deberán acudir a la oficina de la empresa municipal situada en la Plaza del Óvalo, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, aportando la tarjeta caducada de 2025. El coste de la tarjeta para todo el año es de 18,60 euros. Únicamente deberán presentar de nuevo toda la documentación los beneficiarios correspondientes a la zona 3, que se corresponde principalmente con el barrio de San Cristóbal. Aunque la normativa establece que la documentación debería renovarse anualmente para comprobar que se siguen cumpliendo los requisitos, la empresa municipal ha optado por aplicar este procedimiento de forma cíclica, rotando las zonas cada año.

1.400 plazas disponibles

En este sentido, fuentes municipales recordaban que la concesión de la tarjeta ORA no implica la reserva de una plaza de estacionamiento y que el uso indebido o no autorizado de la misma puede conllevar su anulación y, en su caso, la correspondiente sanción administrativa. Actualmente, Lorca cuenta con cerca de 1.400 plazas de estacionamiento regulado señalizadas en color verde, lo que supone aproximadamente el 60% de las plazas disponibles, destinadas a facilitar el aparcamiento a los residentes de la ciudad.

Abierto el plazo en Lorca para renovar la tarjeta de la ORA

