Lorca mantiene la cabalgata de Reyes aunque traslada la recepción a Ifelor

Finalmente, la meteorología no permitirá que los actos relacionados con la llegada de los Reyes Magos discurran según lo previsto. Así, aunque la cabalgata se mantendrá según lo previsto –y si las condiciones no empeoran– las actividades de la mañana se trasladarán al Auditorio Margarita Lozano. Así lo comunicaban fuentes municipales este domingo tras la reunión de coordinación presidida por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, con la participación de todas las concejalías y servicios municipales implicados.

Concretamente, en dicha reunión se decidía que, ante la alta probabilidad de lluvia señalada en diferentes modelos, la mejor opción era celebrar a cubierto el tradicional acto de recepción a Melchor, Gaspar y Baltasar. Allí, acompañados por el alcalde, Sus Majestades saludarán a todos los niños y niñas de Lorca, garantizando así que los más pequeños puedan conocer a Sus Majestades a cubierto de la lluvia.

Llegada de los Reyes Magos al Palacio de Guevara (2025). / L.O.

En cuanto a la cabalgata, estas mismas voces afirmaban que todo seguirá según lo previsto, siempre y cuando no empeoren las previsiones meteorológicas disponibles antes del evento. Así, tal y como anunciara la edil de Festejos el pasado viernes, en caso de que la lluvia impida celebrar el desfile, las actividades se trasladarán a uno de los pabellones del Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar (IFELOR).

"Si lloviera de forma intensa, uno de los pabellones de dicho recinto ferial se convertirá en la 'Casa de Sus Majestades los Reyes Magos', un espacio especialmente ambientado que recreará un mundo de ilusión para acoger a todos los niños, niñas y vecinos que deseen acercarse a saludar. De este modo, se garantizará una experiencia mágica y segura bajo techo, evitando la cancelación total del evento", rezaba el comunicado emitido por el Consistorio para informar de las posibilidades.

Un millar de figurantes

En caso de poder celebrarse, el desfile partirá de la calle Pérez Casas, en el barrio de San José a las 18 horas, y recorrerá las calles Nogalte, Cuesta de San Francisco, Músico Juan Antonio Gómez Navarro, Santa Paula, Plaza del Óvalo de Santa Paula, avenida Juan Carlos I, Musso Valiente, Álamo y Plaza de España, donde se llevará a cabo un espectáculo de luz y sonido para despedir a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Cabalgata de Reyes de Lorca del año 2025. / Daniel Navarro

Además, en el desfile tomarán parte ocho carrozas y un millar de figurantes, donde volverá a destacar la presencia de jóvenes del Paso Azul, Blanco y de la Federación San Clemente, que serán los encargados de escoltar a los reyes junto a diferentes elementos destinados a homenajear la infancia de los más mayores. Además, se ‘lanzarán’ 32.000 monedas de chocolate y más de 200 kilos de caramelo tipo gominola.

"Las carrozas estarán escoltadas por varias decenas de pajes que serán los encargados de dar en mano las monedas de chocolate y los caramelos. De esta forma, mantenemos la distancia de seguridad para evitar que los niños se acerquen demasiado a las carrozas y así evitar accidentes", explicaba la concejala de Festejos, María de las Huertas García, durante la presentación de las características de la cabalgata, una comparecencia que terminaba agradeciendo la colaboración de las diferentes academias de danza, clubes e instituciones del municipio que se sumarán al cortejo.