La Cabalgata de Reyes de Molina de Segura será el martes 6 de enero

Desde el pasado viernes 2 de enero pudimos conocer que el municipio de Molina de Segura trabajaba en un plan B en caso de que las lluvias evitaran la celebración de la Cabalgata de Reyes.

Lo previsto era que en el caso de que la Cabalgata de Reyes quedase suspendida por la amenaza de lluvias, el Ayuntamiento la llevara a cabo ese mismo día (de 12 a 14 y de 17 a 20 horas) una recepción de Sus Majestades de Oriente en el Salón de Plenos, para que todos los niños puedan entregar sus cartas.

Finalmente, la Cabalgata de los Reyes Magos de Molina de Segura se celebrará este próximo martes, 6 de enero, a partir de las 17.30 horas, si la climatología lo permite, con salida desde el CEIP Cervantes (Barrio de San Roque).

El Ayuntamiento molinense ha adoptado esta medida después de que se mantengan los avisos por lluvias para mañana lunes.

Además, el Consistorio abrirá sus puertas este lunes para acoger una recepción de Sus Majestades de Oriente en el Salón de Plenos, y así hacer posible que todos los niños puedan entregarles sus cartas. El horario de dicha recepción será de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.