Cómo afectará la borrasca ‘Francis’ a la comarca del Noroeste

Desde anoche está lloviendo en buena parte de la comarca del Noroeste con el inicio de la borrasca ‘Francis’.

Según explica Víctor Ruiz desde MeteoCaravaca, la borrasca ha entrado por las costas del Cabo de San Vicente en Portugal, para ir avanzando hacía la península, dejando durante la jornada de hoy dejando los primeros frentes en la comarca. Especialmente para esta tarde en forma de lluvias, y para mañana, “interactuará con una masa de aire fría de procedencia polar-continental, provocando que la cota de nieve se desplome en la comarca del Noroeste, pudiendo quedarse en torno a los 500-600 metros, en la tarde noche del día 5 de enero y en la madrugada del día 6”, explica Ruiz.

Por lo que se hace muy probable, que justamente cinco años después de la nevada de Filomena, se pueda ver la nieve en el casco urbano de algunos municipios de la comarca, a la vez que en los alrededores y zonas montañosas se espera una acumulación mayor. Se estima que a partir de los 900-1000 el espesor puede ser superior a los 10 centímetros, “una borrasca que llegue bastante activa con diferentes frentes y una interacción con la masa de aire frío”, subraya Víctor Ruiz. También habría posibilidad de que la borrasca dejará nevadas el 7 de enero.

Descenso de temperaturas

Para estos días se esperan máximas con valores muy bajos, que no superarán los 5 grados durante los próximos días. Las temperaturas mínimas dependerán de la afección del frente frío en la comarca.

Una acumulación de nieve que puede prolongarse hasta el próximo finde semana en las cotas más altas de la comarca del Noroeste.

Por último, desde MeteoCaravaca recuerdan que estamos ante un fenómeno meteorológico adverso, “en una condición de nevada tan extrema lo mejor es no acudir a la zona, hasta que haya pasado la borrasca, ya que puede ser bastante peligroso”.

Otras nevadas

Nevada en el año 2021, en las proximidades a Revolcadores / Enrique Soler

La última vez que nevó en el casco urbano de Caravaca fue el 8 de enero de 2021 y la última nevada de más de 10 cm de espesor fue la de los días 18 y 19 de enero de 2017, llegando a una acumulación de entre 20 y 30 cm.

En las nevadas 2005 y 2006 se llegaron a registrar -9 grados centígrados en el casco urbano de Caravaca.

Situación actual

A lo largo del domingo, la borrasca continúa condicionando el ambiente meteorológico, con cambios frecuentes en el tiempo que pueden afectar tanto a zonas costeras como de interior. La inestabilidad es típica de este tipo de fenómenos, con precipitaciones irregulares y rachas de viento que pueden intensificarse de manera puntual.

Las autoridades y los organismos meteorológicos recomiendan mantener la atención sobre la evolución del temporal y seguir la información oficial. Aunque los efectos varían según la ubicación, siempre conviene extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre.

Paraje de las Fuentes del Marqués en Caravaca, durante la nevada de enero de 2017 / Enrique Soler

Seguimiento municipal

Reunión de coordinación en el Ayuntamiento de Cehegín / La Opinión

La Alcaldesa, Alicia del Amor, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo para analizar la posible situación derivada de la previsión de meteorológica de los próximos días. En el encuentro han participado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio Zafra, así como los servicios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Veolia (Hidrogea) y Meteo Cehegín, con el objetivo de anticiparse a cualquier incidencia.

Durante la reunión se han estudiado distintos escenarios, los puntos más sensibles del municipio y la mejor coordinación en caso de que la situación meteorológica se complique. El Ayuntamiento permanecerá atento a la evolución del tiempo e informará puntualmente de cualquier novedad.