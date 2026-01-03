Las Pedanías del Norte y el Oeste de Lorca se preparan para posibles nevadas

La próxima llegada de la borrasca Francis que, según las previsiones, podría reducir la cota de nieve hasta los trescientos metros en los próximos días, ha puesto en marcha al servicio de Emergencias de Lorca casi por completo. Así, el operativo previsto contempla la movilización de maquinaria especializada en retirada de nieve y hielo, el acopio de seis toneladas de sal en la base de Zarcilla de Ramos, y el seguimiento y vigilancia de la evolución de la situación en todo el municipio, pero especialmente en las Pedanías Altas.

Según el edil responsable del ramo, José Martínez, uno de los puntos en que se centrará el operativo será en las diferentes carreteras que unen el municipio con Andalucía, puesto que la llegada del frente frío coincide con la 'Operación Regreso' de las vacaciones navideñas. "Tenemos que prever posibles cortes de la autovía A91 en el límite entre el municipio de Lorca y Vélez Rubio. Concretamente en el enlace entre la A91 y la A92N entre el límite con Almería (Vélez Rubio) y el Km. 8 en dirección Puerto Lumbreras", especificaba.

Nieve en el Puerto de la Cadena en 2017. / L. O.

En este sentido, el concejal apuntaba otros sectores en los que se reforzarán las precauciones, a saber: RM11 (Lorca-Águilas) punto kilométrico 14-19; RM711 Lorca-Caravaca; RM504 (la Paca- Dña. Inés) y derivaciones C13 a Coy y C12 dirección Avilés; C11 desde la carretera de Caravaca RM711 pasando por las Terreras hasta llegar a Zarzadilla de Totana. C14 desde Zarcilla de Ramos al Rincón de los Carranzas; C22 desde la Parroquia hasta el límite con Vélez Rubio; MU503 Zarzadilla de Totana-Bullas, y carretera de Avilés-Bullas.

Fase de preemergencia

Del mismo modo, Martínez García informaba de que el Consistorio activará a partir de este domingo el Plan Territorial de Protección Civil de Lorca en Fase de PREEMERGENCIA, activando el Protocolo de Fenómenos Meteorológicos Adversos anexo a dicho Plan. Así, además de lanzar recomendaciones a la población general se habilitará –en caso de que sea necesario– un pabellón del Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar para acoger a familias en tránsito por las vías de comunicación que atraviesan nuestro municipio especialmente la autovía A-91.