El Paso Morado de Lorca se viste de luto por el fallecimiento de Ginés Guevara Méndez

El Paso Morado y la Semana Santa de Lorca están de luto por el fallecimiento de Ginés Guevara Méndez. La cofradía, de la que fuera presidente a lo largo de su vida, expresaba su pesar por diversos medios ante la pérdida de este ilustre cofrade y célebre personalidad lorquina. Tras conocerse la noticia, decenas de personas acudían al tanatorio 'Lázaro Soto', donde se instalaba la capilla ardiente.

Presidente de Honor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, lideró la misma durante más de dos décadas, entre los años 1977 y 2000. "Su visión y buena gestión fueron el embrión del crecimiento del actual Paso Morado, siendo el maestro de los posteriores presidentes, que con orgullo han continuado su obra" así lo definía cofradía morada en un comunicado en el que se expresaba el gran pesar generado por la muerte de Guevara Méndez.

Al respecto de su extensa trayectoria en el Paso Morado, cabe destacar la consolidación de la cofradía en el contexto de la ciudad y de la Semana Santa lorquina, su apuesta por la rehabilitación del Calvario, así como la realización del estandarte de la Santa Faz y el de la Virgen de la Piedad, grandes obras del célebre bordado en sedas y oro lorquino.