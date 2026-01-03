Lorca recibe al 2026 con un 'Margarita Lozano' a rebosar

Menos de una decena de asientos quedaban sin ocupar en el Auditorio Margarita Lozano. Y el motivo no era otro que la segunda edición del concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Lorca, que volvía a reunir a más de un millar de personas en las instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos 'Francisco Jódar Alonso' que se entregaban a la música para recibir al 2026.

Durante el concierto se unían los coros del Instituto de Educación Secundaria José Ibáñez Martín, y de los colegios Andrés García Soler y San José, además de bailarinas de la Escuela de Danza Nuria Guevara Dance Studio, ofreciendo un espectáculo de gran calidad. En el transcurso del recital, la Orquesta Sinfónica de Lorca hacía un recorrido musical por destacadas piezas de Strauss, Shostakovich, Gounod y Bizet, interpretando a su vez conocidas bandas sonoras, todo ello bajo la batuta del compositor, maestro y director de la formación, Ginés Martínez Vera.

Martínez Vera durante el concierto. / L.O.

Entre los asistentes, el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, quien destacaba la profesionalidad de los músicos, bailarines y coros que permitían disfrutar de un concierto único para celebrar la llegada del nuevo año. Una celebración que culminaba, tras más de 90 minutos de música de altísima calidad, con la interpretación, a imagen y semejanza de lo que año tras año sucede en Viena, de la Marcha Radetzky, seguida de casi cinco minutos de aplausos con los que el público reconocía la labor de la orquesta lorquina.

Daniel Navarro

Posteriormente, se ofrecía un pequeño ágape a los asistentes, poniéndose de esta forma el broche de oro a una jornada cultural por todo lo alto en la que la ciudad volvió a demostrar que tiene ganas de música. "Se ha convertido ya en parte esencial de la Agenda Anual de Eventos de nuestro municipio para comenzar el año celebrando el talento de nuestros músicos, tanto veteranos como jóvenes", señalaba el edil de Cultura, Santiago Parra.

Carrera de éxitos

Por lo que respecta a la Orquesta Sinfónica de Lorca, cabe destacar que desde su creación en noviembre de 2024 ha cosechado un éxito tras otro en los conciertos que ha ofrecido. Compuesta por medio centenar de profesionales y músicos amateurs vinculados al municipio de Lorca y al Conservatorio ‘Narciso Yepes’, y tomando el relevo de la desaparecida 'Orquesta Sinfónica Juventudes Musicales del Guadalentín' se trata de un proyecto "anhelado desde hace décadas; una orquesta de calado cultural y artístico, de nivel y calidad interpretativa"; tal y como expresaba Parra Soriano durante su puesta de largo.

El 'Margarita Lozano' a rebosar durante el concierto de Año Nuevo. / L.O.

Tan ligada está al Conservatorio de Lorca la orquesta –que tiene un fin altruista– que los ensayos semanales, se llevan a cabo precisamente allí, en el Conservatorio, que ha cedido el espacio para su realización, congregándose en ellos, como en sus actuaciones, todas las familias de instrumentos: cuerda, viento y percusión.

En el mapa

En el transcurso del evento, así como en los diferentes conciertos ofrecidos por la orquesta, quedaba patente que se ha cumplido uno de los objetivos que se marcaba hace meses Antonio Meca, uno de los principales promotores de la idea: "poner a Lorca en el mapa sinfónico regional y nacional". Meta que compartía el primer edil en aquel momento, que significaba: "permitirá que artistas lorquinos o relacionados con nuestra ciudad vuelvan a ‘la palestra’, y que jóvenes músicos del Conservatorio y de academias privadas puedan mostrar su talento. Estamos hablando de un auténtico revulsivo para su proyección profesional".