Los sanitarios del Hospital de Cieza alzan la voz: “Sin profesionales, no hay Sanidad; los fines de semana los usuarios también enferman”

Este viernes, a las 12:00 horas, se ha producido una concentración del personal sanitario del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao para denunciar que “padecemos una situación límite e insostenible, debido a la grave y peligrosa insuficiencia de personal, la cual se ve agravada, críticamente, durante los fines de semana”.

En este sentido, los manifestantes afirman que “trabajamos con ratios claramente insuficientes; una realidad que genera una sobrecarga laboral extrema y conduce al agotamiento físico y emocional de los profesionales. Esta situación de desatención no es solo un problema laboral; es un grave riesgo asistencial, ya que cuando el personal está saturado, la calidad y la seguridad de la atención se resquebrajan. Nos jugamos nuestra salud, pero, lo que es más grave, jugamos con la de quienes confían en nosotros.”

Asimismo, sanitarios aseveran que “los fines de semana no son días de segunda categoría. Los pacientes ingresados son los mismos, las urgencias son las mismas y las necesidades de cuidado son idénticas, e incluso mayores. Sin embargo, la plantilla se reduce a niveles inaceptables e inseguros. Esta práctica no es un ahorro; es negligencia programada”.

Además, prosiguen, “esta situación se ha vuelto crítica con los actuales brotes de gripe y virus respiratorios, que han conllevado la ocupación de camas del hospital al 100%. La presión es asfixiante y evidencia, más que nunca, la falta crónica de refuerzos. El sistema está al borde del colapso, y somos nosotros, los profesionales, y nuestros pacientes, quienes sufrimos las consecuencias”.

Finalmente, los sanitarios del centro hospitalario ciezano quieren transmitir un “mensaje claro a la administración y a la ciudadanía: sin profesionales suficientes, es imposible que haya una sanidad de calidad; no se deben realizar recortes en el personal sanitario, ya que se pone en riesgo la vida de los usuarios”.