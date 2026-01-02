La Oficina del Consumidor de Lorca llama a la prudencia en el inicio de las rebajas

La bajada de los precios no supone una reducción en los derechos de los consumidores. Este es el mensaje que se desprende de la comparecencia protagonizada por la edil de Comercio, Mayte Martínez, y la edil de Consumo, Belén Díaz, que este viernes comparecían junto a varios comerciantes de Lorca con motivo del inicio de la temporada de rebajas.

Así, demás de animar a los lorquinos a realizar sus compras en los comercios del municipio, la concejala delegada de Consumo hacía hincapié en la necesidad de conocer las normas que rigen estas transacciones. "Los derechos de los consumidores siguen siendo los mismos. Es un buen momento para aprovechar los buenos precios que nos ofrecen las Rebajas, pero hay que comprar de forma inteligente y sostenible", señalaba.

Las ediles junto a representantes de la Unión Comarcal de Comerciantes. / L.O.

En este sentido, la edil insistía en que ante cualquier problema o duda se puede acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC. Como consejos más importantes, Díaz Arcas recordaba que los productos en promoción deben mostrar su precio original junto al rebajado. O indicar el porcentaje del descuento efectuado. "Y es indispensable para cualquier posible cambio, devolución o reclamación conservar el ticket o la factura de compra", añadía.

En cuanto a las compras realizadas online, la concejala señalaba que "tienen 14 días naturales para devolver el producto también en Rebajas"; para terminar haciendo un llamamiento a la prudencia: "tenemos que evitar caer en el consumo excesivo. No debemos dejarnos llevar por compras impulsivas. Debemos prever nuestras necesidades y cumplirlas en función de lo que sea más urgente".