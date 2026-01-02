IU reclama más control sobre el uso de cohetes y petardos en Lorca

"Descontrolado" e "indiscriminado". Así se refería la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde al uso de pirotecnia en el municipio de Lorca a través de un comunicado en el que reclamaba al Ayuntamiento un mayor control sobre este asunto. "Se repite de forma constante y está generando graves perjuicios tanto a personas como a animales", señalaba el portavoz del segundo partido de la oposición local, Pedro Sosa.

En este sentido, el edil recordaba que el uso de este tipo de artefactos –fuera de los espacios y horarios autorizados– provoca episodios de ansiedad, miedo y sufrimiento en personas mayores, menores, personas con trastornos del espectro autista, personas enfermas, así como en animales domésticos y fauna urbana, además de riesgos para la seguridad ciudadana.

Pedro Sosa, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

"No está adoptando las medidas necesarias para prevenirla ni para hacer cumplir las ordenanzas municipales vigentes", reclamaba Sosa Martínez al edil de seguridad Ciudadana, a la vez que pedía controles efectivos, sanciones y de campañas de concienciación. "No se trata de ir contra ninguna tradición, sino de poner límites claros al uso irresponsable de la pirotecnia, priorizando el bienestar de la ciudadanía y la convivencia en nuestros barrios y pedanías", terminaba.

Menos de una decena

A este respecto, fuentes municipales rechazaban "tajantemente" las afirmaciones de Pedro Sosa, significando que la ciudadanía conoce la prohibición del uso de pirotecnia sin autorización. "En relación con las quejas vecinales, es necesario aclarar que todas han sido atendidas y que su número no alcanza la decena desde el sábado hasta el día de hoy, lo que desmiente el escenario alarmista que pretende trasladar IU" señalaban estas mismas voces, que terminaban asegurando: "cada aviso recibido es tratado con seriedad, activando los protocolos correspondientes por parte de la Policía Local."