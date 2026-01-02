La DOP Arroz de Calasparra hace un balance positivo de 2025: un año de récord

La DOP arroz de Calasparra ha realizado un almuerzo informativo para hacer balance de la campaña 2025 y lo que ha supuesto para el coto arrocero, marcado por un año histórico tanto en hectáreas sembradas como en producción de kilos de arroz.

En el acto han estado presentes el presidente de la DOP Arroz de Calasparra, José Martínez, quien ha estado acompañado del secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González Zapater, así como el concejal de Ayuntamiento de Calasparra, Juan José López Jiménez, También han acudido representantes de los molinos arroceros Flor de Calasparra y la Cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza y Rafael Navarro Sánchez, veedor del Consejo Regulador desde su fundación en 1986.

Se han batido récord en hectáreas sembradas, superando las 600

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Arroz de Calasparra ha puesto de manifiesto el excelente año que se cierra tanto desde el punto de vista de la cosecha recogida en octubre donde se han batido récord en hectáreas sembradas, superando las 600, así como en kilos recolectados que en esta campaña de 2025 han sido más de 3,2 millones de kilos, pero sin duda lo más relevante ha sido la calidad del grano obtenida.

Si bien debemos felicitarnos por estas cifras, debemos estar preocupados por los recientes acuerdos de la UE con Mercosur José Martínez — Presidente DOP Arroz de Calasparra

Martínez ha incidido en que “si bien debemos felicitarnos por estas cifras, debemos estar preocupados por los recientes acuerdos de la UE con Mercosur”, destacando en este sentido que “van a provocar la entrada de miles de toneladas de arroz en nuestro país y que sin duda va en detrimento de nuestra competitividad, teniendo en cuenta que siguen sin cumplirse las cláusulas espejo”.

Para el Consejo Rector, urge una reunión del todo el sector con el Ministerio de Agricultura para exponer la situación que cada año va agravándose de competencia desleal. España no puede perder sus arrozales, “ya no solo por lo que significan económica y socialmente en el sector, es que el “arrozal es el guardián de los humedales y la labor del agricultor permite la supervivencia de flora y faunas únicas”, ha puesto de manifiesto José Martínez.

Promoción

Balance DOP Arroz de CAlasparra / La Opinión

Este pasado 2025 el Consejo Regulador ha realizado más de un centenar actos de promoción y patrocinio con más de 15.000 saquitos de arroz repartidos entre los diferentes eventos, gran parte de ellos de carácter solidario, como es la Carrera entre arrozales donde se donaron 3000 euros a la asociación ‘Mucho a Mucho’ y al colectivo ‘Calasparra Se Mueve’.

Martínez ha hecho balance de las subvenciones recibidas por parte de la Comunidad Autónoma en este 2025 y que suman un total de 104.172,28 euros, teniendo en cuenta la última subvención otorgada el pasado diciembre a los consejos reguladores (50.000 por consejo) y que permitirá en 2026, acometer nuevas acciones promocionales coincidiendo con la celebración del 40 Aniversario de la DOP Arroz de Calasparra, cuya presidente ostentará el rey Felipe VI.

Protección Coto Arrocero

Durante el encuentro se ha destacado una subvención especialmente relevante, más que por el importe, por lo que significa. Esta ayuda es la otorgada directamente a los agricultores arroceros, enmarcada dentro de la Intervención PEPAC 2023-2027 para el “Mantenimiento y mejora hábitats y actividad agraria tradicional que preservan la biodiversidad” y que llegará a 51 agricultores por un importe de 195.252 €.

Por su parte, el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González, puso en valor el trabajo del Coto Arrocero, destacando la subvención de 500.000 euros a tres anualidades, para el mantenimiento del Coto Arrocero, “porque mantener el coto arrocero, supone mantener una producción de arroz, que es sostenible, desde el punto de vista económico, social, cultural y medioambiental”, destacó González quien recordó algunas de las actuaciones llevadas a cabo desde el área de Agricultura, como el apoyo a la Feria de Calarroz, así como la promoción en los canales de comercialización. “Nuestra colaboración es total con el cultivo del arroz, así como los valores que genera”, concluyó.

Por último, el concejal de Medioambiente, Juan José López, puso en valor el crecimiento que ha tenido este año el coto arrocero, así como la producción de arroz de la campaña 2025, “ha sido un trabajo muy intenso a lo largo de 2025, que seguirá en este 2026 con la celebración del 40 aniversario de la Denominación de Origen Protegida, la primera que se creó en España”, detalló el edil.

El almuerzo ha terminado con una degustación de Arroz DOP Calasparra y un brindis por el 40 Aniversario de la denominación de origen que se celebrará este 2026 y será presentado en Madrid Fusión a finales de este mes.