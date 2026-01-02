Seguridad Ciudadana
La Comunidad financia un nuevo vehículo policial para reforzar la seguridad en zonas rurales de Cehegín
La Estrategia ‘Región de Murcia + Segura’ del Gobierno regional ha aumentado un 12 por ciento las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento para la adquisición de medios materiales para la Policía Local
El Ayuntamiento de Cehegín acaba de incorporar a su flota de vehículos policiales un todoterreno 4x4 tipo ‘pick up’, financiado por la Comunidad, en el marco de la estrategia ‘Región de Murcia + Segura’. Equipado con kit policial completo, está preparado para desplazarse a zonas de difícil acceso, bien por la propia orografía, bien por el hecho de haberse visto afectadas por fenómenos meteorológicos adversos, y permitirá atender a la población rural e impulsar una mayor presencia policial en estas áreas.
El director general de Administración Local, Francisco Abril, asistió a la presentación del nuevo vehículo, acompañado por la alcaldesa, Alicia del Amor, y anunció el incremento del 12 por ciento de las subvenciones que recibirá este Ayuntamiento para la adquisición de medios materiales para la Policía Local, que se situarán en 93.000 euros.
Mejora de material
El Ayuntamiento de Cehegín podrá destinar estas ayudas a comprar armas reglamentarias, drones, etilómetros, alcoholímetros, drogotest, radares, sonómetros, material informático, sistemas de videovigilancia en espacios públicos, sistemas de transmisión y comunicaciones, así como para la adquisición de vehículos, entre otras posibilidades.
La financiación de la Comunidad permitió el pasado año dotar a la Policía Local de este municipio de dos nuevas motocicletas tipo Scooter, junto con equipamiento tecnológico avanzado, drogotest, un monocular térmico para mejorar la operatividad en condiciones de baja visibilidad, un dron de vigilancia aérea y un alcoholímetro.
Junto con estos fondos previstos para nuevo equipamiento, la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias ha aportado más de 287.000 euros para contribuir a financiar los gastos de personal de la plantilla de Policía Local de Cehegín.
Estrategia de Seguridad
Estas subvenciones, incluidas en la estrategia de Seguridad del Gobierno regional, tienen por objeto “reforzar la protección de los vecinos porque si los profesionales del Cuerpo disponen de mejores condiciones para desempeñar su trabajo, eso redundará también en un mejor servicio a los ciudadanos”, explicó Abril.
Aseguró que “el compromiso del Ejecutivo regional con la mejora de las condiciones de trabajo de los policías locales y con el refuerzo de la seguridad ciudadana es patente y hace falta que el Gobierno central también se implique y dote a la Región de más Policía Nacional y Guardia Civil”.
Por su parte, la Alcaldesa, Alicia del Amor, ha destacado la importancia de esta incorporación, que supone un nuevo paso en el refuerzo de la seguridad ciudadana y en la mejora de los medios materiales de la Policía Local, apostando por una respuesta más eficaz y cercana a las necesidades del municipio.
