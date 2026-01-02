En cabalgata o a Ifelor: sea como sea, los Reyes Magos visitarán Lorca

Nada impedirá que los Reyes Magos visiten a los niños y niñas de Lorca el próximo lunes. Así lo confirmaba la edil de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, quien informaba de las precauciones tomadas por el Consistorio para asegurar que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan recorrer el municipio.

Así, en el caso de que la previsión de fuertes lluvias derivadas de la borrasca 'Francis' anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología se cumpliera, todo el operativo se trasladaría al Palacio de Ferias y Congresos 'Francisco Jódar Alonso'. "Ningún niño se va a quedar sin ver a los Reyes Magos", aseguraba la concejala, que aprovechaba para recordar a los ciudadanos la necesidad de consultar las informaciones de este tipo a través de fuentes oficiales. "Por ahora, repito, se mantiene todo tal y como estaba previsto. Y si se produjeran cambios, se informará de inmediato", sentenciaba.

María de las Huertas García, este viernes. / L.O.

De esta forma, y si la lluvia no lo impide, los Magos de Oriente seguirán su tradicional recorrido por la Ciudad del Sol. En primer lugar, saludarán a los niños desde el balcón del Palacio de Guevara. Allí, visitarán el Belén Monumental municipal, iniciando un recorrido andando que les llevará hasta la Plaza de España donde recogerán las cartas con las últimas peticiones de los más pequeños. A las puertas de la Casa Consistorial les recibirá el alcalde, Fulgencio Gil, que les acompañará hasta el escenario de la Plaza de España donde ocuparán un lugar principal para recibir a los niños.

"Es una tradición que los más pequeños compartan un rato con Melchor, Gaspar y Baltasar. Aprovechen para entregarles sus cartas y puedan captar una instantánea que guardar de recuerdo. Recibirán a todos los que lo deseen como cada año", explicaba la concejala. Ya por la tarde, a partir de las 18 horas, arrancará la cabalgata por las principales calles del casco urbano.

Cabalgata de Reyes de Lorca del año 2025. / Daniel Navarro

En concreto, el desfile partirá de la calle Pérez Casas, en el barrio de San José, y recorrerá las calles Nogalte, Cuesta de San Francisco, Músico Juan Antonio Gómez Navarro, Santa Paula, Plaza del Óvalo de Santa Paula, avenida Juan Carlos I, Musso Valiente, Álamo y Plaza de España. "Los Reyes Magos y su séquito abandonarán la avenida de Juan Carlos I y ese último trayecto lo harán andando hasta el corazón del casco antiguo, donde está previsto un espectáculo de luz y sonido para despedir a Melchor, Gaspar y Baltasar" apuntaba García Pérez.

Un millar de figurantes

Según explicaba la concejala, en el desfile tomarán parte ocho carrozas y un millar de figurantes, donde volverá a destacar la presencia de jóvenes del Paso Azul, Blanco y de la Federación San Clemente, que serán los encargados de escoltar a los reyes junto a diferentes elementos destinados a homenajear la infancia de los más mayores. Además, se ‘lanzarán’ 32.000 monedas de chocolate y más de 200 kilos de caramelo tipo gominola.

"Las carrozas estarán escoltadas por varias decenas de pajes que serán los encargados de dar en mano las monedas de chocolate y los caramelos. De esta forma, mantenemos la distancia de seguridad para evitar que los niños se acerquen demasiado a las carrozas y así evitar accidentes", aportaba la concejala, que terminaba agradeciendo la colaboración de las diferentes academias de danza, clubes e instituciones del municipio que se sumarán al cortejo.