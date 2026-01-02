Festejos
En cabalgata o a Ifelor: sea como sea, los Reyes Magos visitarán Lorca
En caso de que las condiciones meteorológicas no permitan celebrar el tradicional desfile, el evento se trasladará al Palacio de Ferias y Congresos 'Francisco Jódar Alonso'
Nada impedirá que los Reyes Magos visiten a los niños y niñas de Lorca el próximo lunes. Así lo confirmaba la edil de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García, quien informaba de las precauciones tomadas por el Consistorio para asegurar que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan recorrer el municipio.
Así, en el caso de que la previsión de fuertes lluvias derivadas de la borrasca 'Francis' anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología se cumpliera, todo el operativo se trasladaría al Palacio de Ferias y Congresos 'Francisco Jódar Alonso'. "Ningún niño se va a quedar sin ver a los Reyes Magos", aseguraba la concejala, que aprovechaba para recordar a los ciudadanos la necesidad de consultar las informaciones de este tipo a través de fuentes oficiales. "Por ahora, repito, se mantiene todo tal y como estaba previsto. Y si se produjeran cambios, se informará de inmediato", sentenciaba.
De esta forma, y si la lluvia no lo impide, los Magos de Oriente seguirán su tradicional recorrido por la Ciudad del Sol. En primer lugar, saludarán a los niños desde el balcón del Palacio de Guevara. Allí, visitarán el Belén Monumental municipal, iniciando un recorrido andando que les llevará hasta la Plaza de España donde recogerán las cartas con las últimas peticiones de los más pequeños. A las puertas de la Casa Consistorial les recibirá el alcalde, Fulgencio Gil, que les acompañará hasta el escenario de la Plaza de España donde ocuparán un lugar principal para recibir a los niños.
"Es una tradición que los más pequeños compartan un rato con Melchor, Gaspar y Baltasar. Aprovechen para entregarles sus cartas y puedan captar una instantánea que guardar de recuerdo. Recibirán a todos los que lo deseen como cada año", explicaba la concejala. Ya por la tarde, a partir de las 18 horas, arrancará la cabalgata por las principales calles del casco urbano.
En concreto, el desfile partirá de la calle Pérez Casas, en el barrio de San José, y recorrerá las calles Nogalte, Cuesta de San Francisco, Músico Juan Antonio Gómez Navarro, Santa Paula, Plaza del Óvalo de Santa Paula, avenida Juan Carlos I, Musso Valiente, Álamo y Plaza de España. "Los Reyes Magos y su séquito abandonarán la avenida de Juan Carlos I y ese último trayecto lo harán andando hasta el corazón del casco antiguo, donde está previsto un espectáculo de luz y sonido para despedir a Melchor, Gaspar y Baltasar" apuntaba García Pérez.
Un millar de figurantes
Según explicaba la concejala, en el desfile tomarán parte ocho carrozas y un millar de figurantes, donde volverá a destacar la presencia de jóvenes del Paso Azul, Blanco y de la Federación San Clemente, que serán los encargados de escoltar a los reyes junto a diferentes elementos destinados a homenajear la infancia de los más mayores. Además, se ‘lanzarán’ 32.000 monedas de chocolate y más de 200 kilos de caramelo tipo gominola.
"Las carrozas estarán escoltadas por varias decenas de pajes que serán los encargados de dar en mano las monedas de chocolate y los caramelos. De esta forma, mantenemos la distancia de seguridad para evitar que los niños se acerquen demasiado a las carrozas y así evitar accidentes", aportaba la concejala, que terminaba agradeciendo la colaboración de las diferentes academias de danza, clubes e instituciones del municipio que se sumarán al cortejo.
Eventos programados
11.30 horas. Los Reyes Magos saludarán a los niños desde el balcón de la fachada principal del Palacio de Guevara.
11.35 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar, después de visitar el Belén Monumental municipal iniciarán su periplo hasta la Plaza de España por la calle Lope Gisbert y Álamo.
12 horas. Llegada de los Reyes Magos a la Plaza de España donde, a las puertas de la Casa Consistorial les recibirá el alcalde, Fulgencio Gil Jódar.
12.15 horas. Los Magos de Oriente recogerán las cartas de los más pequeños (escenario de la Plaza de España).
18 horas. Gran Cabalgata de Reyes Magos. Calle Pérez Casas, Nogalte, Cuesta de San Francisco, Músico Juan Antonio Gómez Navarro, Santa Paula, Plaza del Óvalo y avenida de Juan Carlos I. A la altura de la calle Musso Valiente, los Reyes abandonarán la cabalgata y subirán a la Plaza de España por calle Musso Valiente y Álamo, donde habrá un espectáculo de luz y sonido para decir adiós a los Magos de Oriente.
