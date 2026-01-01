Las Terreras de Lorca estrena parque infantil

El enclave de Las Terreras, en Lorca, sigue ganando atractivos. Y es que, si a mediados de 2025 el Ayuntamiento lo reconocía como pedanía de pleno derecho, con el nuevo año ha estrenado parque infantil. El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez, daba a conocer una nueva actuación desarrollada por el Consistorio, dentro del proyecto de optimización y mejora de zonas verdes y parques de todo municipio que en este caso se realizaba con el objetivo de responder a las demandas vecinales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"Concretamente, desde la Concejalía se ha realizado una inversión de 6.000 euros destinada al cambio del caucho del parque, una actuación muy demandada por los vecinos desde hace tiempo, pero que no había sido atendida por el anterior equipo de gobierno. Hoy, ese compromiso es una realidad", detallaba el edil.

Pedanía de Las Terreras, en Lorca. / L.O.

Aprovechando la actuación, además se llevaban a cabo "las tareas de mantenimiento necesarias para dejar todas las atracciones infantiles en perfecto estado, garantizando así la seguridad, el uso y el disfrute de los más pequeños", apuntaba Sánchez Alcaraz, que terminaba haciendo hincapié en que durante los próximos meses "seguiremos trabajando para que todos los parques e instalaciones infantiles del municipio se encuentren en las mejores condiciones, ofreciendo a las familias espacios seguros, modernos y accesibles".

La número 39

Por lo que respecta a Las Terreras, cabe recordar que el pasado 28 de julio el Pleno municipal aprobó la segregación del territorio, antes adscrito a la diputación de La Paca. De esta forma, el municipio volvía a contar con 39 pedanías, recuperando así la histórica cifra que se perdía al dejar Sutullena tal condición y ser convertida en un barrio adscrito al casco urbano