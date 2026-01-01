Los "Estampidos sónicos" volverán a escucharse en Lorca a finales de mes

El Ejército del Aire y del Espacio llevará a cabo maniobras militares en el espacio aéreo de Lorca que pueden provocar "estampidos sónicos" y que serán perceptibles entre las 15.30 y 17.30 horas del 26 de enero al 5 de febrero, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

Estas maniobras forman parte del Programa de Liderazgo Táctico (TLP) de la Base Aérea de Albacete, en Castilla-La Mancha, para preparar el curso de vuelo FC 2026-1, en el que se contempla la realización de misiones con la utilización de “radares de defensa aérea”. Por este motivo, se está llevando a cabo el despliegue de determinados medios, como camiones y vehículos todoterreno.

Así, durante las fechas anunciadas, excluyendo el fin de semana, está previsto el despliegue de determinados medios (camiones, vehículos todoterreno y helicópteros) en áreas del término municipal durante dos horas al día.

Cazas del Ejército del Aire y del Espacio / Fuerzas Armadas

Durante la ejecución de estas misiones está autorizada la realización de vuelos supersónicos, por lo que, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha, es posible que se produzca algún "estampido sónico" perceptible a nivel de superficie. Las delegaciones de Defensa y del Gobierno de la Región han sido informadas al respecto, al igual que los propietarios de las fincas afectadas, que han concedido permiso para su utilización.

El PLT velará por el cumplimiento de todas las normas medioambientales existentes y mantendrá la zona "en perfectas condiciones".