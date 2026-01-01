El autobús urbano de Lorca será gratuito para los menores de 14 años durante 2026

Los usuarios del autobús urbano de Lorca seguirán disfrutando de las ventajas puestas en marcha durante el segundo semestre del año pasado a lo largo de 2026. Así lo anunciaba este jueves el edil responsable de Limusa, Juan Miguel Bayonas, quien ponía de manifiesto la aprobación de la gratuidad del transporte urbano para la población infantil –menor de 14 años– y una reducción del 40% en el precio de los abonos y títulos multiviaje durante el año 2026.

"Se trata de una novedosa medida que beneficiará directamente a miles de usuarios y que se enmarca en las políticas de impulso al transporte público y la movilidad sostenible puestas en marcha por este Gobierno con Fulgencio Gil a la cabeza", señalaba el concejal. En concreto, podrán viajar de forma gratuita los menores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026, mientras que el resto de usuarios de abonos y títulos multiviaje disfrutarán de un descuento del 40 %, financiado conjuntamente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (20 %) y el Ayuntamiento de Lorca (20 %).

Juan Miguel Bayonas, edil responsable de Limusa, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En este sentido Bayonas López subrayaba que "esta decisión demuestra el compromiso firme del Ayuntamiento con las familias del municipio, la igualdad de oportunidades y una movilidad más accesible y sostenible, especialmente en un contexto económico en el que es fundamental aliviar el gasto diario de los hogares". Así, la medida se adopta en aplicación del Real Decreto-Ley 17/2025, de 23 de diciembre, y tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo al municipio acceder a las ayudas estatales destinadas a incentivar el uso del transporte público en todo el territorio nacional.

"Lorca no solo cumple con los requisitos exigidos por el Gobierno de España, sino que –al mismo tiempo– aprovecha estas ayudas y las transforma en beneficios reales para los vecinos y vecinas del municipio" terminaba el concejal. La aplicación de los descuentos será gestionada por la empresa concesionaria del transporte urbano, Limpieza Municipal de Lorca S.A. (LIMUSA), que pondrá en marcha las medidas técnicas y organizativas necesarias, así como las acciones informativas para que los usuarios conozcan los nuevos precios y el origen de la financiación.

234.000 beneficiarios

Al respecto de las cifras de uso del transporte urbano de Lorca, en el que ya se aplicaban los beneficios que ahora se extenderán durante todo este año, en el segundo semestre de 2025 eran 234.000 los viajeros bonificados con este porcentaje, que ha estado activo desde el 1 de julio, de los que 14.318 han correspondido al gratuito infantil. El éxito de la iniciativa se ha podido observar en las estadísticas de uso del transporte colectivo urbano municipal, con casi medio millón de usuarios en el segundo semestre, con bonificación establecida del 40%, de los que solo unos 194.000 viajeros han pagado el billete íntegro. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Lorca también ofrece este servicio gratuito a personas con discapacidad reconocida y a jubilados mayores de 65 años.

Autobús urbano de Lorca. / L.O.

Estadísticamente, este mismo periodo (el segundo semestre de 2025), un 47,90% de los viajeros se ha beneficiado del 40% de bonificación, un 2,90% ha estado exento de pagar el bono por ser menor de 14 años y el 10,95% se ha beneficiado de la política social del Ayuntamiento no teniendo que abonar cantidad alguna por usar el transporte público municipal.